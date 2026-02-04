Đề nghị 21 địa phương ứng phó gió mạnh trên biển

Gió mạnh trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu cá của ngư dân. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 21 địa phương (trong đó có TPHCM) thông tin cho tàu thuyền, tránh để xảy ra thiệt hại.

Chiều tối 4-2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi UBND 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, đề nghị quan tâm, chỉ đạo ứng phó gió mạnh trên biển.

Theo công văn, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, đã làm 2 tàu cá với 20 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển La Gi (tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người tử vong, 19 người được cứu vớt an toàn.

Để hạn chế thiệt hại do gió mạnh trên biển đang xảy ra và các đợt không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc tiếp theo, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực biển La Gi.

Cùng với đó, các địa phương ven biển (trong đó có TPHCM) theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo gió mạnh trên biển, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang và chuẩn bị hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đồng thời duy trì thông tin liên lạc để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về ban chỉ đạo (thông qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC VĂN