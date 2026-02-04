Tàu cảnh sát biển 2001 lên đường trực sẵn sàng chiến đấu dịp tết

Ngày 4-2, tàu cảnh sát biển 2001, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kết hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2001 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp xuống tàu thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu cảnh sát biển 2001. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh nhiệm vụ trực dịp Tết Nguyên đán vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao.

Cấp ủy, chỉ huy Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà tết đến cán bộ, chiến sĩ tàu 2001

Do đó, cán bộ, chiến sĩ toàn tàu phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tàu cảnh sát biển 2001 lên đường thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng yêu cầu tàu cần kết hợp tuyên truyền với hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân hoạt động trên biển trong những ngày tết; kịp thời nắm bắt tình hình, động viên bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Đồng thời, phải luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán.

NAM KHÔI