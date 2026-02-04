Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết y bác sĩ

Chiều 4-2, đoàn công tác của TPHCM do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà chúc tết đến tập thể Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội

Đến thăm, chúc tết tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận, dù cơ sở hạ tầng còn hạn chế, thiếu phòng bệnh, song tập thể bệnh viện đã nỗ lực vượt khó, duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội nằm trên địa bàn đông dân cư, nhu cầu khám chữa bệnh cao. Thời gian tới, lãnh đạo Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện triển khai dự án xây mới để bệnh viện sớm có cơ sở vật chất khang trang hơn, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ sự chia sẻ, tri ân đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên phải trực tết; đồng thời chúc các y bác sĩ, nhân viên y tế luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại phường Xóm Chiếu, đoàn đến thăm gia đình ông Trần Văn Tản (sinh năm 1966), thương binh hạng 1/4; gia đình ông Nguyễn Công Tân (sinh năm 1947) và em Từ Hiên Di (sinh năm 2013), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi, động viên, khẳng định TPHCM luôn phát huy truyền thống nghĩa tình, quan tâm chăm lo người có công, người già, trẻ em mồ côi và các hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo phường, khu phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên; chúc các gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm.

Ông Trần Văn Tản nguyên là Chủ tịch Hội người mù quận 4 (trước đây)

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà đến ông Nguyễn Công Tân

Em Từ Hiên Di (thứ 3 từ trái qua) mồ côi cha, có mẹ bị bệnh cần chăm sóc

Đoàn công tác cũng đến thăm, chúc tết ông Lê Quang Vịnh cùng gia đình. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Dương Anh Đức trân trọng ghi nhận, cảm ơn ông Lê Quang Vịnh vì những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của Thành phố; đồng thời chúc ông và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết ông Lê Quang Vịnh cùng gia đình

Đến thăm, chúc tết PGS-TS Phan Xuân Biên và đồng chí Thân Thị Thư – nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (trước đây), đồng chí Dương Anh Đức trân trọng cảm ơn các đồng chí thời gian qua luôn tâm huyết với các hoạt động của Thành phố, có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội; chúc các đồng chí năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục hiến kế cho sự phát triển của Thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng PGS-TS Phan Xuân Biên

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà chúc tết đến đồng chí Thân Thị Thư

THU HOÀI