Đề xuất trình Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46

Chiều 4-2, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời về việc thực hiện Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm (Nghị định 46) cũng như công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vào dịp tết.

Về thực phẩm, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, dịp tết và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Bộ Y tế xác định đây là thời điểm trọng tâm, tập trung chỉ đạo các đơn vị thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các địa phương để làm tốt công tác quản lý thực phẩm.

Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đến tận cơ sở, tập trung vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao và tiêu thụ lớn ở các địa bàn như sản phẩm thịt, rượu bia, rau củ quả, bánh mứt, kẹo… Bộ cũng đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp để đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Đặc biệt, để quản lý từ gốc, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 46, trong đó có quy định về công bố đăng ký các sản phẩm thực phẩm. Với nghị định này, ở khâu sản xuất, quy định đã nâng cao điều kiện đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm như: sản xuất thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm trong chế độ ăn uống đặc biệt, thực phẩm bổ sung… để đảm bảo an toàn.

Nghị định cũng siết chặt quy định về công bố và kiểm nghiệm trước khi lưu thông, bảo đảm trước khi lưu thông các sản phẩm ra thị trường, có sự quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, nghị định quy định tăng cường hậu kiểm và lấy mẫu giám sát tại thị trường, thu hồi các sản phẩm vi phạm; kiểm soát quảng cáo thực phẩm, nhất là trên môi trường điện tử và trên không gian mạng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Thứ trưởng, ngay sau khi triển khai Nghị định 46, theo phản ánh của một số địa phương và cơ quan báo chí, đã xảy ra tình trạng tồn đọng một số lô hàng, đặc biệt là các lô hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống do các đơn vị chưa sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46.

Ngay sau khi thông tin và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã họp và đưa ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc, trong đó có đề xuất trình Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 này. Riêng các sản phẩm và lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, sau khi ban hành Nghị định 46, Bộ Y tế chưa thấy nhận được phản ánh vướng mắc.

