Xã hội

Lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc

SGGPO

Chiều 11-7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xác nhận, trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang) vừa xảy ra vụ lật ca nô chở khách du lịch, trong đó có khách nước ngoài.

Chiều 11-7, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách cùng các thành viên tổ lái di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi rời bờ khoảng 400m, ca nô bất bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Nhận tin báo, chính quyền và Công an đặc khu Phú Quốc nhanh chóng phối hợp, cùng các cơ quan liên quan lập tức huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn. Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, lực lượng cứu nạn đã kịp thời đưa 23 người vào bờ và hỗ trợ y tế tích cực.

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Phương tiện cứu hộ tại hiện trường

Hòn Mây Rút Ngoài nằm ở phía nam quần đảo An Thới (đặc khu Phú Quốc), có vị trí tách biệt và hoang sơ. Đây là nơi nổi tiếng với bãi biển nhỏ, nhiều đá và là một trong những điểm lặn ngắm san hô tuyệt đẹp. Du khách muốn đến Hòn Mây Rút Ngoài có thể di chuyển bằng ca nô hoặc tàu từ cảng An Thới.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ chìm nô ca đang được chính quyền, công an, quân đội và các lực lượng chức năng tại An Giang triển khai gấp rút và tích cực. Trong đó, trên bờ, lực lượng y tế và hơn chục xe cứu thương luôn túc trực, tích cực sơ cấp cứu, chuyển nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

NHÓM PV

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chìm ca nô ở Phú Quốc vớt được 18 người khách du lịch nước ngoài

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