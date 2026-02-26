Dâng hương khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Du khách về trẩy hội

Đây là nghi lễ truyền thống mở đầu các hoạt động lễ hội, nhằm xin phép chư vị Phật, chư vị Thánh, chư vị thần linh cho phép tổ chức lễ hội; tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Thánh tổ Trúc lâm Huyền Quang tôn giả, cầu quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc; đồng thời góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm trong thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Ban tổ chức dâng hương tại Đền Nguyễn Trãi

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26-2 đến 11-3, với nhiều hoạt động chủ yếu tại di tích Côn Sơn. Các hoạt động gồm: Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại; ngày hội sách di sản; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”; hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; lễ dâng bánh, lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán; lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả (1334 - 2026) và khai hội; lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc và lễ giỗ Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Ban tổ chức dâng hương tại chùa Côn Sơn

Ban tổ chức cho biết, lễ hội là sự kiện văn hóa truyền thống quan trọng của thành phố Hải Phòng, nhằm quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; đồng thời giới thiệu tài nguyên, xúc tiến du lịch, thương mại, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, hướng tới xây dựng Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch tầm quốc tế.

Lễ tế tại đền Kiếp Bạc

ĐỖ TRUNG