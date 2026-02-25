Côn Sơn - Kiếp Bạc trước ngày khai hội

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 có nhiều điểm mới, nổi bật cả về quy mô, nội dung và phương thức tổ chức, thể hiện rõ định hướng nâng tầm lễ hội xứng tầm di sản thế giới.

Chiều 25-2, tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng phối hợp với Sở VH-TT-DL và Ban Quản lý di tích tổ chức họp báo thông tin về lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Khu vực phía ngoài chùa Côn Sơn được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng khai hội vào ngày mai, 26-2. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lễ hội diễn ra từ ngày 26-2 đến 11-3. Trong đó, ngày khai hội sẽ diễn ra lễ dâng hương và khai hội mùa xuân kỷ niệm 741 năm trận Vạn Kiếp (1285 - 2026).

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng, không gian lễ hội năm nay sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, gắn kết chặt chẽ với việc quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới, tập trung vào 5 điểm di tích thành phần trên địa bàn TP Hải Phòng.

Quang cảnh chùa Côn Sơn chiều 25-2. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực chùa Côn Sơn, từ vị trí gửi xe, hướng dẫn du khách được ban tổ chức bố trí người túc trực. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026, việc xây dựng không gian Phật giáo Trúc Lâm nhằm gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa tinh thần, tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm gắn với các giá trị lịch sử - văn hóa của Côn Sơn. Theo ban tổ chức, không gian này góp phần quảng bá hình ảnh di sản Trúc Lâm nói chung và dấu ấn Trúc Lâm tại TP Hải Phòng nói riêng, đồng thời mở rộng tuyến du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai kết nối Yên Tử - Vĩnh Nghiêm.

Khu vực bên trong chùa Côn Sơn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 còn gắn với sự kiện trọng đại là lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm - Huyền Quang tôn giả (1334-2026), kết hợp với khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc và chương trình nghệ thuật đặc sắc “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mạch nguồn Di sản”.

Trong chiều 25-2, nhiều du khách đã tới cầu lộc, cầu tài, mong một năm bình an tại chùa Côn Sơn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Việc lần đầu tổ chức “Ngày hội sách di sản” tại khu di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc là bước đổi mới trong cách tiếp cận và phát huy giá trị di sản, đưa di sản đến với cộng đồng thông qua con đường tri thức.

Ngày hội cũng góp phần giới thiệu có hệ thống các giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Thiền phái Trúc Lâm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; đồng thời xây dựng gian văn hóa đọc gắn với trải nghiệm di sản, hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản bền vững.

Khu vực cầu Thấu Ngọc ở khu di tích Côn Sơn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lễ dâng hương khai hội mùa xuân gắn với kỷ niệm 741 năm trận Vạn Kiếp tại đền Kiếp Bạc và lễ tế kỳ phúc tại di tích Kiếp Bạc được tổ chức theo hướng nâng cao tính trang nghiêm, chuẩn mực và chiều sâu lịch sử.

Điểm mới nằm ở việc kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống với hoạt động tưởng niệm sự kiện lịch sử trọng đại, làm nổi bật vai trò của Kiếp Bạc trong lịch sử dân tộc, qua đó tăng cường giá trị giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa ý nghĩa văn hóa - tâm linh của lễ hội tới cộng đồng.

>> Một số hình ảnh tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc:

Du khách lên đền Nguyễn Trãi

Giếng ngọc không bao giờ cạn ở Khu di tích Côn Sơn

Hình ảnh tại Đền Kiếp Bạc chiều 25-2

Chiều 25-2, lãnh đạo TP Hải Phòng và Sở VH-TT-DL đã chủ trì họp báo trước ngày khai hội

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì buổi họp báo. Ông cũng thông tin, năm nay, mọi công tác an ninh, trật tự, đường đi lại cũng thông thoáng hơn do mở rộng phạm vi lễ hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một số hoạt động chính tại Khu di tích Côn Sơn Ngày 26-2: - Lễ dâng hương, lễ tế khai xuân. Ngày 28-2: Khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 (từ ngày 28-2 đến ngày 11-3). Ngày hội di sản và trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản” cũng diễn ra vào thời gian từ ngày 28-2 đến ngày 11-3. Ngày 4-3: - Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy. Ngày 5-3: - Lễ rước và dâng bánh chưng, bánh giầy tại chùa Côn Sơn, đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán. Ngày 6-3: - Lễ rước nước. - Khai mạc và thi đấu giải cờ tướng. - Từ 20 giờ cùng ngày: Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2026); khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026. Ngày 7-3: - Tổ chức giải việt dã và bán Marathon: “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình Di sản thế giới”. - Lễ tế trời đất trên Ngũ Nhạc linh từ. - Liên hoan Pháo đất TP Hải Phòng lần thứ I. - Khai mạc và thi đấu Giải Vật dân tộc. Ngày 11-3: - Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả. - Lễ Mông Sơn thí thực. - Kết thúc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại; ngày hội sách di sản; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”.

