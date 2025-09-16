Lê Thu hóa gái quê mộc mạc trong "Lưới tình"

Đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Lưới tình , diễn viên Lê Thu cho biết có không ít cảnh quay cô khóc thật vì thương nhân vật, vì bị phản bội, vì nỗi đau con không có tình thương của ba…

Trong Lưới tình, Lê Thu vào vai Thuận - người con song sinh bị đánh tráo, lớn lên ở miền quê nghèo. Dù cuộc sống thấm đẫm nỗi vất vả nhưng cô vẫn luôn lạc quan, hết lòng vì người mình yêu - Hòa, chàng trai thanh mai trúc mã. Cô sẵn sàng hy sinh tuổi xuân và gánh vác mọi nhọc nhằn để anh được an tâm học hành và xây dựng tương lai.

Hình ảnh khác lạ của Lê Thu trong Lưới tình. Ảnh: ĐPCC

Lê Thu cho biết, cô được nhà sản xuất ngỏ lời mời vì thấy mình có nét hợp với nhân vật. Khi nghe giới thiệu về vai, cô cảm nhận vai Thuận có nhiều điểm giống mình và cũng là dạng vai bản thân thích, nên gật đầu ngay.

Dù có những thuận lợi ban đầu đó nhưng theo Lê Thu, cô cũng gặp không ít áp lực bởi nhân vật trải qua quá nhiều biến cố, liên tục phải đấu tranh tâm lý.

“Tôi chưa có gia đình, chưa làm mẹ, nên để hóa thân vào một người phụ nữ gánh vác cả tương lai và chăm sóc con một mình không hề dễ. Có những ngày phải quay liên tục các phân cảnh khóc, đến mức mắt tôi sưng húp, về nhà phải chườm đá vì sợ hôm sau quay cảnh bình thường sẽ lộ rõ nét sưng”, Lê Thu bộc bạch.

Rất nhiều cảnh quay trong phim cô khóc thật khi diễn. Ảnh: ĐPCC

Trong phim có nhiều cảnh khiến cô day dứt như khi cậu con trai bị bắt cóc, hay cảnh hai mẹ con đi tìm ba nhưng không gặp… Bên cạnh đó, cũng có nhiều cảnh mang đến cho cô những trải nghiệm mới: lội ao hái sen, chèo xuồng, bán bánh giữa trời nắng, xỉu giữa đồng lúc trời mưa, ngâm mình trong nước lạnh run cầm cập, quay đi quay lại nhiều lần. Đặc biệt, cảnh quay cô bị xô xuống sông, nước khá bẩn nhưng vẫn phải ngâm mình, mặc nguyên đồ ướt hàng tiếng đồng hồ để chờ quay tiếp.

Bộ phim của đạo diễn Võ Việt Hùng hiện đang được phát sóng lúc 19 giờ 45 phút trên kênh phim Việt SCTV14.

HẢI DUY