Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 trao 89 giải thưởng âm nhạc

Tối 2-11, tại Nhà hát Thành phố, Phường Sài Gòn, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM, Sở VHTT TPHCM, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Hòa nhạc giao hưởng Việt Nam – Trung Quốc Tình hữu nghị đời đời bền vững , tổng kết và trao giải Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 chủ đề Âm nhạc Hội tụ và lan tỏa.

Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy và NSND - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh trao Huy chương Vàng cho các nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn xuất sắc tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó GS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam; TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể TPHCM, đông đảo các nhạc sĩ, ca sĩ nhiều thế hệ.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thị Phương Lan và Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh trao giải A cho các nhạc sĩ có sáng tác hay, đặc sắc, tham gia trong Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Liên hoan là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kỷ niệm 75 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025), đồng thời khởi động “Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung” nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.

Liên hoan là ngày hội của giới nhạc sĩ và công chúng yêu nhạc, nhằm biểu dương, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc; là dịp gặp gỡ trao đổi, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng; góp phần khẳng định ý nghĩa, giá trị, vai trò quan trọng của âm nhạc trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và Dàn nhạc giao hưởng HBSO biểu diễn bản giao hưởng "Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn" của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Ảnh: THÚY BÌNH

Từ ngày 29-10 đến 1-11-2025, liên hoan đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam với 7 buổi thi diễn, thể hiện tài năng sáng tác và trình diễn của hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ đến từ 37 đơn vị là các Chi hội âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở các tỉnh thành, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các nhà hát, đơn vị phát thanh và truyền hình...

Tại liên hoan, gần 200 tiết mục ở 2 lĩnh vực: Tác phẩm âm nhạc, Giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ (tiết mục) đã lần lượt trình diễn đa sắc, hấp dẫn.

Đây là những tác phẩm mới được sáng tác trong năm 2024, 2025, về các đề tài: Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa con người Việt Nam truyền thống và trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; văn hóa và tình hữu nghị quốc tế…

Nhạc trưởng Lê Ha My cùng NSND Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), NSƯT Bùi Lệ Chi (đàn bầu) và dàn nhạc giao hưởng HBSO biểu diễn bản hòa nhạc "Khúc tương tri" của nhạc sĩ Đức Trịnh. Ảnh: THÚY BÌNH

Mở màn chương trình hòa nhạc, các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ hai nước: NSND Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), NSƯT Bùi Lệ Chi (đàn bầu), NSƯT Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Đào Mác, Ngô Uy, Lưu Lộ, Lưu Giai Lạc, Lưu Hải Gia, chỉ huy dàn nhạc Lê Ha My, Trần Nhật Minh, Thái Ương và Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TPHCM đã cùng trình diễn hấp dẫn 4 chương: Hồng Hà – Trường Giang cùng chảy ra biển lớn; Dòng chảy qua những tháng năm; Đồng hành; Tình bạn mãi mãi xanh tươi, với các sáng tác giao hưởng và ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Ngọc Khôi, Lữ Quân Huy, Đới Vĩ, Hầu Đạo Huy, Chung Tuấn Trình và khép lại chương trình hòa nhạc là tiết mục Việt Nam – Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Tiết mục hòa nhạc giao hưởng "Việt Nam – Trung Hoa". Ảnh: THÚY BÌNH

Ngay sau đó, lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 chủ đề Âm nhạc Hội tụ và lan tỏa đã vinh danh 89 sáng tác mới, hay, chất lượng, trong đó, giải Tác phẩm âm nhạc có 15 giải A và 42 giải B, giải Tiết mục biểu diễn đặc sắc đã trao 15 Huy chương Vàng và 17 Huy chương Bạc.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng giải Ca sĩ triển vọng, giải Biểu diễn ấn tượng và Bằng khen cho 4 tập thể có nhiều đóng góp tích cực vào liên hoan.

THÚY BÌNH