Mở màn bữa tiệc thị giác Photo Hanoi’25

Ngày 1-11, Liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 khai mạc tại 22 Hàng Buồm, Hà Nội, mở đầu cho chuỗi hoạt động nhiếp ảnh quốc tế do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Triển lãm năm nay mang tên “Hoài niệm về những thành phố”

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương, nhấn mạnh Photo Hanoi'25 là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Hà Nội và Pháp, đồng thời là cầu nối giúp nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận các phong cách sáng tạo mới mẻ đến từ Việt Nam và thế giới, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Thủ đô và lan tỏa giá trị nhân văn của nhiếp ảnh.

Đây là mùa Biennale thứ ba kể từ khi Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng năm 2021. Qua hai kỳ tổ chức trước, Photo Hanoi'25 đã khẳng định sức hút với công chúng yêu nghệ thuật, trở thành điểm hẹn văn hóa của giới nhiếp ảnh quốc tế.

Triển lãm mở màn năm nay mang tên “Hoài niệm về những thành phố”, do giám tuyển Nguyễn Thế Sơn thực hiện. Ông lý giải, triển lãm được xây dựng như một “trạm trung chuyển nghệ thuật”, nơi 19 thành phố “đối thoại” qua câu chuyện của 30 nghệ sĩ. Triển lãm không tập trung khắc họa chân dung nghệ sĩ mà làm nổi bật “chân dung của thành phố”, khám phá khả năng của nhiếp ảnh trong việc kiến tạo bản sắc đô thị.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế

Photo Hanoi’25 được tổ chức với chuỗi hoạt động diễn ra tại hơn 20 địa điểm, với kỳ vọng đóng góp vào việc xây dựng Hà Nội trở thành một điểm hẹn sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại châu Á, cũng như một điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng yêu nghệ thuật thị giác trong nước và quốc tế.

Photo Hanoi’25 quy tụ hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng 25 tổ chức chuyên môn đồng hành. Trong suốt một tháng, công chúng sẽ được thưởng lãm 22 triển lãm nhiếp ảnh cá nhân và triển lãm nhóm hoàn toàn miễn phí, cùng 29 sự kiện bên lề trải dài từ hội thảo, workshop, tour nghệ thuật (art tour), sự kiện ra mắt sách, chiếu phim...

MAI AN