Tinh hoa hội tụ tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

“Hội tụ di sản” mang đến bức tranh đa sắc về văn hóa truyền thống Việt Nam với sự góp mặt của các nghệ nhân, nhà sáng tạo và làng nghề tiêu biểu khắp mọi miền đất nước. Không gian trưng bày, trình diễn, hướng dẫn trải nghiệm nghề thủ công được kết hợp hài hòa với yếu tố sáng tạo đương đại, tạo nên một “bảo tàng sống”, nơi di sản được “chạm”, được “nghe”, được “thấy” và được “cảm” bằng tất cả giác quan.

Nhiều không gian làng nghề truyền thống được giới thiệu tại festival

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh, Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến luôn là nơi hội tụ, lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc. Hội tụ di sản là minh chứng cho tinh thần đó, nơi kết nối những giá trị truyền thống với sáng tạo đương đại, gắn quá khứ với hiện tại, văn hóa với phát triển sáng tạo.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, chủ đề “Hội tụ di sản” thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới. Không chỉ kết nối ba cố đô Hoa Lư - Thăng Long - Phú Xuân, chương trình còn là điểm gặp gỡ của các vùng văn hóa từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, từ ngày 1 đến 16-11, tại di tích sẽ diễn ra chuỗi hoạt động phong phú trong khuôn khổ festival, gồm trưng bày và trải nghiệm làng nghề, không gian sáng tạo Hồ Văn, chương trình nghệ thuật “Trên con đường di sản” cùng nhiều triển lãm, giao lưu quốc tế. Các hoạt động năm nay được thổi vào hơi thở mới, kết nối truyền thống - hiện đại, di sản - sáng tạo, đưa Văn Miếu trở thành điểm hẹn của văn hóa, nghệ thuật và tri thức.

Điểm nhấn của chương trình là không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của các làng nghề Hà Nội, Huế, Ninh Bình và Tây Nguyên cùng ba đêm nghệ thuật “Áo dài trên con đường di sản”, “Hà Nội ơi” và “Sông Hồng gọi, đại ngàn reo”. Triển lãm “Hà Nội thanh tân” và “Di sản với tương lai” cũng góp phần tôn vinh giá trị văn hóa nghìn năm trong hơi thở hiện đại.

MAI AN