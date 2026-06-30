Sáng 30-6, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), diễn ra lễ viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa kính viếng.

Đồng đội, người thân đến viếng Đại tá La Văn Cầu. Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần ngày 24-6-2026 tại Hà Nội, hưởng thọ 96 tuổi. Đồng chí là người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ ngày 30-6 (tức ngày 16-5 âm lịch). Lễ truy điệu và di quan diễn ra từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ hỏa táng được tổ chức tại Đài hóa thân Hoàn vũ, sau đó an táng trong ngày tại Nghĩa trang Văn Điển, TP Hà Nội.

Có mặt từ sớm, ông Trần Văn Sỹ (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) ngồi chờ để được vào viếng. Ông Trần Văn Sỹ là đồng đội cùng Tiểu đoàn 251 với Đại tá La Văn Cầu. Sau này, Đại tá La Văn Cầu về sinh hoạt đời thường với anh em, đồng đội tại địa phương, ông và Đại tá La Văn Cầu vẫn thường gặp nhau.

"Với La Văn Cầu, đây là người chiến sĩ ý chí, nghị lực, ông ra đi để lại niềm tiếc thương, sự mất mát cho đồng đội, đơn vị, người dân khu dân cư", ông Trần Văn Sỹ xúc động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi vòng hoa kính viếng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ông Trần Thanh Hải (xã Thanh Trì, TP Hà Nội) tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, từng công tác Trung đoàn Cao - Bắc - Lạng, sau này là Sư đoàn 316 - nơi công tác của Đại tá La Văn Cầu, cho biết, Đại tá La Văn Cầu là một trong những người "cây cao bóng cả" của Trung đoàn.

"Chúng tôi vẫn nhớ, hàng năm Đại tá La Văn Cầu vẫn đến sinh hoạt, thăm Trung đoàn 174, Sư đoàn 316. Đại tá là tấm gương sáng cho con cháu học tập, chiến đấu", ông Hải chia sẻ.

Đoàn gia đình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu vào viếng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng có mặt từ sớm để chờ vào viếng, ông Đào Văn Thu (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, từng công tác tại Trung đoàn 174) chia sẻ, "Trong đời sống tôi luôn học tập tinh thần của ông La Văn Cầu. Đối với ông, chúng tôi xem ông như một anh hùng và huyền thoại của đất Cao Bằng. Ông La Văn Cầu ra đi, để lại trong tôi rất nhiều thương nhớ".

>>> Một số hình ảnh tại lễ viếng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Di ảnh Đại tá La Văn Cầu bên linh cữu

Gia đình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Đoàn của Bộ Quốc phòng vào viếng

Ông Lê Bình (sinh năm 1927, quê tỉnh Nghệ An) đến viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

ĐỖ TRUNG