Tích hợp hệ thống tiếp nhận kiến nghị của người dân, doanh nghiệp với cổng thông tin điện tử bộ, ngành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đó là giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc mới của Chính phủ, đặc biệt là quy trình xây dựng văn bản quy định chi tiết đồng thời với dự án luật. Chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu nghiêm túc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, giải quyết ngay phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và thực hiện tích hợp hệ thống tiếp nhận này với cổng thông tin điện tử của bộ, ngành.

Ngoài ra, đẩy mạnh đổi mới và hiện đại hóa công tác pháp chế; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng luật về VBQPPL; triển khai đề án thí điểm chấm điểm (KPI) về xây dựng pháp luật, đề án soạn thảo tập trung, chuyên nghiệp và các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cũng lưu ý ưu tiên nguồn lực rà soát, xử lý các VBQPPL đang trực tiếp phát sinh khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm vừa xử lý kịp thời các vướng mắc trước mắt, vừa hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027.

Ngoài ra, củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế; áp dụng hiệu quả các cơ chế mới về đào tạo, thu hút chuyên gia và ứng dụng công nghệ theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

ANH PHƯƠNG