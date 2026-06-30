Ngày mai (1-7), hành khách đi xe buýt miễn phí

Chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên là tuyến số 74 (Bến xe Củ Chi - Bến Thành), xuất bến lúc 3 giờ 30 tại Bến xe Củ Chi. Tiếp đó là tuyến số 9, xuất bến lúc 3 giờ 45 từ Bến xe Hưng Long. Đến khoảng 4 giờ 30, toàn bộ 134 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt triển khai thực hiện chính sách miễn phí vé cho hành khách.

Sáng 30-6, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) Phạm Ngọc Dũng cho biết, từ ngày 1-7, TPHCM chính thức triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm chi phí đi lại, góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Xe buýt điện tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày thực hiện chính sách miễn phí là tuyến số 74 (Bến xe Củ Chi - Bến Thành), xuất bến lúc 3 giờ 30 tại Bến xe Củ Chi. Tiếp đó là tuyến số 9, xuất bến lúc 3 giờ 45 từ Bến xe Hưng Long. Đến khoảng 4 giờ 30, toàn bộ 134 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt triển khai thực hiện chính sách miễn phí vé cho hành khách.

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, chương trình được triển khai theo hai giai đoạn. Từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9-2026, hành khách được hỗ trợ 100% giá vé và chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2026, người dân tiếp tục được miễn phí vé nhưng việc sử dụng xe buýt sẽ được ghi nhận thông qua căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác.

Để triển khai chính sách, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã hoàn thiện các điều kiện về pháp lý, cơ chế đặt hàng, quản lý dữ liệu, giám sát và thanh quyết toán; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp vận tải thống nhất phương án tổ chức vận hành, bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Hiện mạng lưới xe buýt TPHCM có 180 tuyến đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội thành và 22 tuyến liên tỉnh. Thành phố đã đấu thầu 102/109 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí hoạt động, đạt 93,5%.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Song song với chính sách miễn phí vé, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện xanh. Toàn hệ thống hiện có 2.432 xe buýt, trong đó 1.649 xe sử dụng điện và nhiên liệu thân thiện môi trường, chiếm gần 68%. Theo lộ trình, đến ngày 1-1-2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện môi trường và đến ngày 1-1-2029, 100% xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện.

Thành phố cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến, nghiên cứu mở mới các tuyến kết nối Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và phát triển các tuyến xe buýt hoạt động ban đêm.

Trạm bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về hạ tầng, TPHCM đang quản lý 37 bến bãi, hơn 6.200 điểm dừng và 1.030 nhà chờ xe buýt. Trung tâm đã cải tạo Bến xe buýt Sài Gòn, chỉnh trang nhiều điểm dừng, xây dựng mẫu nhà chờ mới và tiếp tục đầu tư các bãi giữ xe cao tầng, nhà để xe thông minh, hạ tầng sạc xe buýt điện.

Cùng với đó, hệ thống vé điện tử đã được triển khai trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với gần 2.000 phương tiện được lắp đặt thiết bị đọc thẻ, kết nối với 14 ga Metro số 1. Ứng dụng MultiGo tiếp tục được phát triển, hỗ trợ tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến, thanh toán điện tử và kết nối các loại hình giao thông công cộng.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc triển khai đồng bộ chính sách miễn phí vé cùng các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển đổi số và phát triển phương tiện xanh sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của xe buýt, giảm chi phí đi lại cho người dân và thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM.

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QUỐC HÙNG