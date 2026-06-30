Vụ cháy tàu cá ven đầm Thị Nại: Khẩn trương hỗ trợ ngư dân

Sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn đánh giá thiệt hại và bàn giải pháp hỗ trợ ngư dân sau vụ cháy tàu cá ven đầm Thị Nại, đoạn giáp ranh giữa xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông, xảy ra ngày 29-6.

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, khoảng 12 giờ ngày 29-6, người dân phát hiện một tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu tại khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu liền kề.

Video hiện trường vụ cháy khiến hàng loạt tàu cá bị thiêu rụi ven đầm Thị Nại

Toàn cảnh cuộc họp sáng 30-6

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương triển khai chữa cháy. Đến chiều cùng ngày (29-6), đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cập nhật mới nhất từ Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cũng cho hay, vụ cháy làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại (tăng 1 tàu so với số liệu địa phương công bố ngày 29-6), gồm 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu cháy một phần (số liệu công bố ngày 29-6 là 3 tàu). Trong đó có 15 tàu dài 15m trở lên và 1 tàu dưới 15m. Một người bị bỏng trong quá trình chữa cháy và đang được điều trị.

Đáng chú ý, chỉ 1 tàu bị cháy có bảo hiểm thân tàu, 15 tàu còn lại không tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, có 5 tàu đã đăng ký giải bản, nộp hồ sơ nhưng chưa được thẩm định, phê duyệt chính sách hỗ trợ.

Lực lượng chức năng, người dân đang nỗ lực chữa cháy cứu các tàu cá vào chiều 29-6. Ảnh: MINH PHỤNG

Sở NN-MT kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống các chủ tàu trong thời gian chờ khôi phục sản xuất. Đồng thời đề nghị Quỹ Hỗ trợ ngư dân xem xét hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại do hỏa hoạn và giải quyết chính sách giải bản đối với 5 tàu đã đăng ký theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND.

Sở cũng đề nghị UBND xã Cát Tiến khẩn trương thống kê, xác nhận thiệt hại của từng chủ tàu, rà soát các chính sách an sinh, tín dụng, bảo hiểm để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai họp chỉ đạo "nóng"

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thống nhất trước mắt tỉnh sẽ hỗ trợ các hộ có tàu bị cháy trong thời gian 3 tháng. Mỗi người được hỗ trợ 15kg gạo và 3 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với 5 tàu đã đăng ký giải bản, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất triển khai ngay chính sách hỗ trợ. Với 11 tàu còn lại, giao Sở NN-MT nghiên cứu, tham mưu phương án vận dụng chính sách để tạo điều kiện cho ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

Ngư dân bất lực nhìn tàu cá bị thiêu cháy. Ảnh: HOÀNG LỢI

Sở Tài chính được giao phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nguồn kinh phí, hoàn thiện thủ tục triển khai chính sách đúng quy định. Đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương giám định thiệt hại, giải quyết bồi thường đối với tàu đã tham gia bảo hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC OAI