Khánh Hòa: Đặt 25 máy cứu tim dọc bờ biển Nha Trang

Khánh Hòa sẽ lắp đặt 80 máy khử rung tim tự động (AED) tại các địa điểm công cộng, trong đó có 25 máy dọc bờ biển Nha Trang, nhằm rút ngắn thời gian cấp cứu người ngừng tim ngoài bệnh viện.

Khánh Hòa sẽ lắp đặt 80 máy khử rung tim tự động (AED) tại các địa điểm công cộng

Ngày 21-8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và triển khai máy khử rung tim tự động (AED, còn gọi là máy cứu tim) trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, hơn 70% trường hợp ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện, trong khi “thời gian vàng” để cứu người chỉ khoảng 3-5 phút đầu tiên. AED có khả năng tự phân tích nhịp tim, đồng thời hướng dẫn thao tác bằng giọng nói, giúp người dân không có chuyên môn y tế vẫn có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi lễ

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí 80 máy AED tại các địa điểm đông người. Trong đó, 25 máy được lắp dọc bờ biển Nha Trang; số còn lại đặt tại trường học, siêu thị, sân bay và những vị trí trọng điểm khác.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, máy cứu tim chỉ phát huy hiệu quả khi có người biết sử dụng đúng cách. Vì vậy, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng không chuyên, từng bước hình thành mạng lưới cấp cứu cộng đồng.

Khánh Hòa sẽ lắp đặt 80 máy khử rung tim tự động (AED) tại các địa điểm công cộng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhận định, việc đưa AED vào các không gian công cộng là bước tiến mới trong bảo vệ sức khỏe người dân. Đáng chú ý, các thiết bị sẽ được số hóa, kết nối với hệ thống y tế số, qua đó hỗ trợ rút ngắn thời gian tiếp cận và cấp cứu nạn nhân.

TIẾN THẮNG