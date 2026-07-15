Ngày 15-7, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phẫu thuật cấp cứu và xử trí thành công hai trường hợp sản khoa nặng. Trong đó có một ca thai ngoài tử cung vỡ gây choáng mất máu và một ca sinh thường có dây rốn thắt nút thật hiếm gặp.

Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm liên tiếp phẫu thuật, xử trí thành công các ca sản khoa nguy kịch.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân D.T.M. (SN 1987, xã Xuyên Mộc) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, trễ kinh, ra huyết âm đạo ít, da xanh, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, mạch nhanh. Qua thăm khám và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết nội, choáng mất máu nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã khẩn trương thiết lập hai đường truyền tĩnh mạch lớn, kích hoạt quy trình báo động cấp cứu, hội chẩn gây mê hồi sức, thực hiện các xét nghiệm khẩn, chuẩn bị máu và đưa người bệnh vào phẫu thuật cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời, ca mổ thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe ổn định.

Cùng trong thời gian này, Khoa Phụ sản của trung tâm cũng theo dõi và xử trí an toàn một ca sinh thường có dây rốn thắt nút thật. Đây tình trạng hiếm gặp có thể làm giảm lưu lượng máu nuôi thai, làm tăng nguy cơ suy thai hoặc thai lưu nếu không được phát hiện kịp thời.

Trong quá trình chuyển dạ, tim thai có thời điểm diễn biến bất thường. Các bác sĩ đã theo dõi sát, đánh giá liên tục tình trạng của mẹ và thai nhi, đồng thời tư vấn đầy đủ trước khi quyết định tiếp tục theo dõi sinh đường âm đạo. Cuộc chuyển dạ diễn ra thuận lợi, sản phụ sinh bé gái nặng 3,4kg an toàn. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

KHÁNH CHI