Ong vò vẽ tấn công, 8 người nhập viện cấp cứu

Ngày 14-7, Bện h viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí 8 trường hợp bị ong vò vẽ đốt.

Các bệnh nhân bị ong đốt được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh

Cụ thể, trưa 11-7, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 8 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt. Các bệnh nhân cho biết, đang sinh hoạt dã ngoại thì bị đàn ong tấn công.

Bệnh viện nhanh chóng đánh giá tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân, xử trí ban đầu và theo dõi diễn tiến. Sau cấp cứu, 3 bệnh nhân được chỉ định nhập viện do có nhiều vết đốt, cần quan sát nguy cơ biến chứng. Các trường hợp còn lại được kê đơn, hướng dẫn theo dõi tại nhà và hẹn tái khám.

BS.CKI Huỳnh Quang Sang, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, cho biết, ong vò vẽ có nọc độc mạnh, có thể dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Người dân không nên đến gần hoặc chọc phá tổ ong, hạn chế vào khu vực cây cối rậm rạp, khảo sát kỹ địa điểm trước khi tổ chức dã ngoại.

Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, rửa sạch vùng bị đốt bằng nước và xà phòng, chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng; không tự ý đắp lá cây hoặc áp dụng mẹo dân gian. Nếu bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

XUÂN QUỲNH