Hai chị em ruột bị ngộ độc khi ăn chanh dây chưa chín

Ngày 13-7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) thông tin, vừa cấp cứu kịp thời 2 bệnh nhi bị ngộ độc khi ăn chanh dây rừng chưa chín.

Theo đó, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh đã tiếp nhận 2 bệnh nhi là chị em ruột (5 tuổi và 10 tuổi), được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, toan chuyển hóa nặng. Sau khi nhập viện, 2 bệnh nhi đã được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan kiềm.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam

Chỉ sau 1 ngày điều trị, cả hai trẻ đã tỉnh táo, cai máy thở, tự ăn uống được và tiếp tục được theo dõi sát. Qua khai thác bệnh sử, xác định hai trẻ đã ăn một số lượng lớn quả chanh dây rừng còn xanh.

Quả chanh dây rừng xanh mà các bệnh nhi ăn còn sót lại

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, chanh dây chín là loại quả giàu dinh dưỡng và an toàn. Tuy nhiên, quả chanh dây còn non hoặc chưa chín, đặc biệt phần vỏ và cùi trắng, chứa nhiều cyanogenic glycoside. Khi vào cơ thể, chất này có thể chuyển thành hydro cyanua (HCN) – một chất độc gây suy hô hấp cấp.

NGUYỄN CƯỜNG