Y tế cơ sở còn nhiều khó khăn, thiếu thốn

Chiều 13-7, tại UBND xã Dầu Tiếng, Đoàn ĐBQH TPHCM có buổi giám sát về Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri bảo đảm nhân lực y tế tại trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì buổi giám sát.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì buổi giám sát. QUANG HUY

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó giám đốc Trạm y tế xã Dầu Tiếng - BS Trần Thị Mai Sương cho biết, trạm hiện có 1 trạm chính và 3 điểm trạm với 34/36 biên chế, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho hơn 39.000 người trên địa bàn. Trạm đảm bảo vận hành tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu và cấp phát thuốc BHYT. Đối với các ca bệnh vượt quá năng lực điều trị, được chuyển tuyến an toàn lên tuyến trên. Tuy nhiên xét theo từng nhóm chức danh, trạm còn thiếu nhân sự chuyên khoa tâm thần để thực hiện khám và điều trị, chưa có nhân lực và thiết bị xét nghiệm để phục vụ cho khám và điều trị ARV, trang thiết bị thiếu thốn dẫn tới công tác chuyển đổi số khó thực hiện.

Phó giám đốc Trạm y tế xã Dầu Tiếng - BS Trần Thị Mai Sương. QUANG HUY

Tương tự, lãnh đạo trạm y tế xã Long Hoà, trạm y tế xã Thạnh An và trạm y tế xã Minh Thành cho biết, ngoài việc thiếu bác sĩ chuyên khoa, các đơn vị còn gặp khó khăn khi cơ sở vật chất xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, dẫn tới nguồn thu không có để trả lương, phụ cấp.

Các xã đề nghị nâng định mức biên chế trạm y tế từ tối đa 10 người lên 20 người/trạm hoặc tính theo quy mô dân số thực tế; kiến nghị ban hành cơ chế thu nhập, phụ cấp ưu đãi nghề thỏa đáng để thu hút bác sĩ trẻ; đẩy mạnh chương trình luân phiên bác sĩ từ bệnh viện hạng I về tuyến cơ sở và cho phép bác sĩ mới tốt nghiệp thực hành 12 tháng tại đây.

Đại diện các trạm y tế đề xuất bổ sung các chức danh về công nghệ thông tin, y tế công cộng và mạng lưới cộng tác viên để hỗ trợ chuyển đổi số và quản lý bệnh mạn tính. Song song đó cần cải thiện điều kiện làm việc, xây mới trạm y tế, đầu tư trang thiết bị, tăng cường cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật từ tuyến trên cho đội ngũ y tế cơ sở.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP phát biểu tại buổi giám sát. QUANG HUY

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho rằng, dù thành phố bước đầu giải quyết được bài toán thiếu hụt nhân sự chuyên môn, nâng cao năng lực điều trị tại chỗ và củng cố niềm tin của nhân dân, tuy nhiên, việc thu hút bác sĩ về các địa bàn xa trung tâm vẫn gặp nhiều thách thức do áp lực công việc và thu nhập.

Do đó, Sở Y tế TP cần đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ TP sớm tham mưu UBND TPHCM tạm giao chỉ tiêu người làm việc năm 2026 cho từng trạm y tế trên cơ sở quy mô dân số, số điểm y tế và đặc thù địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã ưu tiên tuyển dụng, bố trí đủ cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo quy định, bảo đảm 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên. Đồng thời, xây dựng cơ chế điều động, hỗ trợ chuyên môn linh hoạt giữa các trạm y tế và giữa các bệnh viện tuyến trên với trạm y tế, nhất là đối với các trạm y tế chưa đạt chỉ tiêu tạm giao, nhằm không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng ban VH-XH HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát. QUANG HUY

Về cơ chế tài chính, chính sách đặc thù của thành phố, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở Y tế TP kiến nghị UBND TP tiếp tục bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 73/2025/NQ-HĐND, Nghị quyết số 72/2025/NQ-HĐND; nghiên cứu, đề xuất HĐND TP xem xét nâng mức hỗ trợ, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách thu hút đối với bác sĩ, dược sĩ công tác tại các địa bàn khó khăn, xã đảo.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các trạm y tế tại địa bàn đông dân, khu vực mới sáp nhập; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh nhằm giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

QUANG HUY