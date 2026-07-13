Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Nỗ lực giành giật sự sống cho nạn nhân bị thương cuối cùng

Sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được lực lượng chức năng chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho tính mạng người bệnh, một quy trình phân luồng và hỗ trợ đặc biệt đã được kích hoạt nhanh chóng.

Các bác sỹ kiểm tra kỹ lưỡng sức khỏe bệnh nhân tại cơ sở y tế địa phương trước khi đưa ra sân bay



Nạn nhân đã được ưu tiên hoàn tất toàn bộ các thủ tục tại sân bay một cách nhanh nhất. Đồng thời, hãng hàng không đã bố trí một khu vực riêng biệt trên chuyến bay, trang bị đầy đủ hệ thống máy móc y tế hồi sức hiện đại cùng ê-kíp các y bác sĩ chuyên khoa luôn túc trực bên cạnh nhằm kịp thời ứng phó, xử lý mọi tình huống diễn biến bất thường có thể phát sinh trong suốt chuyến hành trình.

Để bệnh nhân có đủ điều kiện sức khỏe tham gia chuyến bay, dấu ấn can thiệp chuyên sâu và quyết đoán của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đóng vai trò quyết định.

Nạn nhân được chuyển lên máy bay, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy túc trực bên cạnh để theo dõi sức khỏe, kịp thời xử lý tình huống xấu có thể phát sinh

Trước khi chuyển viện, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng đội ngũ y tế cơ sở hội chẩn khẩn cấp, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của người bệnh. Tại tuyến cơ sở, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ, đặt thành công 2 stent nhằm tái thông các mạch vành bị tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân.

Sau ca can thiệp mạch vành, các chỉ số huyết động và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện vận chuyển bằng đường hàng không. Các trang thiết bị hồi sức tiên tiến, thuốc cấp cứu đặc hiệu cũng được chuẩn bị sẵn, đầy đủ để ứng phó với tình huống phát sinh, đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Hoàng Dung - Châu Hào - GIAO LINH