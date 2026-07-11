Ca phẫu thuật đặc biệt khó, cứu bé sơ sinh không hậu môn

Một em bé 1 ngày tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cứu sống. Bệnh nhi mắc cùng lúc nhiều dị tật bẩm sinh nặng: teo thực quản, teo tá tràng, không hậu môn.

Ngày 11-7, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho trẻ sinh non 1 ngày tuổi.

Bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cấp cứu.

Theo đó, trẻ chào đời khi thai 35 tuần tuổi, cân nặng chỉ 1,6kg. Trẻ mang đồng thời 3 dị tật bẩm sinh nặng gồm: teo thực quản có rò khí quản - thực quản, teo tá tràng và không hậu môn.

Ngay sau sinh, trẻ sùi nhiều bọt cua do không thể nuốt nước bọt, không thể bú, suy hô hấp nên phải chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Các dị tật trên khiến trẻ không thể nuốt, dễ hít sặc, viêm phổi, suy hô hấp, vỡ dạ dày, tắc đường tiêu hóa dưới. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, trẻ có nguy cơ tử vong rất cao.

Lập tức, các ê-kíp Hồi sức sơ sinh, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức và Ngoại tổng hợp phối hợp để thực hiện phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã tái lập lưu thông thực quản, nối tá tràng và mở hậu môn nhân tạo trong cùng một ca mổ.

Theo BS-CKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là trường hợp đặc biệt khó. Việc xử trí đồng thời cả 3 dị tật trong một cuộc mổ trên trẻ sinh non, nhẹ cân là thách thức lớn.

Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ năng của phẫu thuật viên và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Đến ngày hậu phẫu thứ 7, bệnh nhi bắt đầu tập ăn qua đường tiêu hóa, hô hấp và tuần hoàn ổn định. Trẻ đang được điều trị và chăm sóc sát sao tại khoa Hồi sức sơ sinh.

GIAO LINH