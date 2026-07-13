TPHCM có 467.800 người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày 13-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau gần 2 tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân toàn thành phố đã có 467.800 người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu thăm khám sức khỏe cho người dân (Ảnh: THÀNH AN)

Cụ thể, riêng trong tuần thứ 7 triển khai chương trình (từ 6-7 đến 12-7), toàn thành phố đã thực hiện được 120.086 lượt khám sức khỏe, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Với tốc độ hiện nay, TPHCM được dự báo sẽ vượt mốc 500.000 người dân được khám sức khỏe ngay trong tuần này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

Nhiều địa phương đã tạo được những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc khu Côn Đảo tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố khi có 35,73% dân số đã được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhơn Tây (28,16%), xã Thạnh An (18,71%), xã Bắc Tân Uyên (16,21%) và xã Vĩnh Lộc (15,02%). Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ bao phủ, nhiều địa phương đông dân cũng đạt kết quả rất ấn tượng về số lượng người được khám như: xã An Nhơn Tây đã khám cho hơn 12.700 người, phường Tăng Nhơn Phú hơn 10.700 người, xã Bà Điểm gần 10.700 người, cùng nhiều địa phương khác đạt từ 8.000 đến 9.000 lượt khám.

Tuy nhiên, bức tranh chung vẫn còn những khoảng chênh lệch giữa các địa phương. Một số xã, phường hiện có tỷ lệ người dân được khám còn thấp, cụ thể như 10 xã, phường có tỷ lệ người dân khám sức khoẻ vẫn ở mức dưới 1% dân số: Bình Châu, Phú Giáo, Bàn Cờ, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Ngãi Giao, Lái Thiêu, An Phú, Trừ Văn Thố, Bàu Lâm.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, kết quả đạt được bước đầu rất đáng khích lệ nhưng mới chỉ là khởi đầu của một chương trình có ý nghĩa chiến lược. Mục tiêu cuối cùng không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu về số lượng người được khám, mà là hình thành văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng, từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm và giảm gánh nặng điều trị trong tương lai.

Để duy trì và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ triển khai như hiện nay, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục quan tâm chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ; đồng thời tạo điều kiện để các trạm y tế tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân theo kế hoạch của thành phố.

Số người được khám sức khỏe định kỳ tại các xã, phường, đặc khu TẠI ĐÂY

THÀNH SƠN