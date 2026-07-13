Y tế - Sức khỏe

Vụ cháy quán ăn tại TPHCM: 5 nạn nhân bỏng rất nặng

SGGPO

Các nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng, bỏng hô hấp. 

Ngày 13-7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận điều trị 5 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn địa chỉ 56D Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh.

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Các bệnh nhân bỏng trong vụ cháy quán ăn tại TPHCM được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho hay, khoảng 20 giờ tối 11-7, các bệnh nhân đi ăn tại địa chỉ 56D Ngô Đức Kế thì xảy ra hoả hoạn.

Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, đặt nội khí quản, nội soi phế quản.

Ngày 12-7, các bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong tình trạng mê, bỏng hô hấp. Hiện, bệnh nhân được theo dõi sát sao, điều trị tích cực tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Các bệnh nhân gồm: chị L.N.T. (44 tuổi) bị bỏng lửa 98% diện tích cơ thể, khoảng 80% bỏng nặng độ 2 và 3; chị P.T.T. bỏng khoảng 60% vùng đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; anh N.Q.H. (56 tuổi) bỏng lửa độ 3 khoảng 80%; chị A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 với diện tích khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hoá nặng, theo dõi ngộ độc xyanua, chèn ép 2 khoang; anh N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% diện tích cơ thể

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cháy quán ăn 56D Ngô Đức Kế Bệnh viện Nhân dân Gia Định Bệnh viện Chợ Rẫy bỏng cấp cứu khoa bỏng

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