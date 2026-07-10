Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cắt polyp ngay trong một lần nội soi

Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, từ ngày 10-7, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) triển khai kỹ thuật nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) kết hợp cắt polyp trong cùng một lần nội soi. Kỹ thuật được thực hiện định kỳ vào thứ sáu hàng tuần.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) chính thức triển khai kỹ thuật nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) kết hợp cắt polyp trong cùng một lần nội soi.

Trước đây, tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, khi phát hiện polyp trong quá trình nội soi, người bệnh phải quay lại bệnh viện vào một thời điểm khác để thực hiện thủ thuật cắt bỏ. Với kỹ thuật mới, nếu polyp đủ điều kiện can thiệp, bác sĩ sẽ tiến hành cắt ngay trong lần nội soi đầu tiên, giúp giảm số lần đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế tâm lý lo lắng do phải chờ điều trị.

Theo các bác sĩ, polyp đường tiêu hóa là tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Việc cắt bỏ polyp ngay khi phát hiện góp phần phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đã góp phần khẳng định hiệu quả của chương trình hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Bệnh viện khuyến cáo người dân, đặc biệt người từ 45 tuổi trở lên hoặc có các yếu tố nguy cơ như tiền sử polyp, người thân mắc ung thư đường tiêu hóa, thường xuyên đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân… nên chủ động nội soi tầm soát để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đã góp phần khẳng định hiệu quả của chương trình hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Người dân được tiếp cận các kỹ thuật y khoa hiện đại ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến, đảm bảo chất lượng điều trị.

KHÁNH CHI