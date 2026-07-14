Vụ cháy quán ăn tại TPHCM: Thông tin mới nhất về các nạn nhân

Liên quan đến vụ cháy quán ăn tại TPHCM tối 11-7, một bệnh nhân đang được chăm sóc trong tình trạng ổn định, 5 bệnh nhân khác vẫn rất nghiêm trọng.

Theo TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), hiện tại, một nạn nhân trong vụ cháy được điều trị tại khoa Nội hô hấp. Tình trạng bệnh nhân tỉnh, ổn định.

Thời điểm vụ cháy xảy ra (tối 11-7), có 6 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong đó, 5 trường hợp bị bỏng diện rộng, sốc bỏng, suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp, nguy kịch do bỏng hô hấp và ngạt khói. Có trường hợp bị toan máu nặng do ngộ độc khí sinh ra từ vật liệu cháy.

Sau khi ê-kíp tiến hành điều trị hồi sức, 5 bệnh nhân này được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: Chị L.N.T. (44 tuổi), diện tích bỏng 98%, trong đó 80% bỏng độ 3; chị P.T.T. bỏng khoảng 60% cơ thể; anh N.Q.H. (56 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 80%; chị A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 với diện tích khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hoá nặng, ngộ độc khí rất nặng, chèn ép 2 khoang; anh N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% cơ thể. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định là H.T.K.T. (46 tuổi), bỏng da 2% độ 2, rải rác ở cánh tay,

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 5 bệnh nhân bị bỏng rất nặng kèm theo bỏng hô hấp. Ê-kíp xử trí tích cực, vừa hỗ trợ máy thở, vừa nội soi để rửa phổi loại bỏ muội than nhưng rất khó khăn.

Theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, đến lúc này, tình hình của 5 bệnh nhân vẫn rất nghiêm trọng, tiên lượng xấu. "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức, áp dụng các biện pháp hồi sức và điều trị bỏng chuyên sâu cho bệnh nhân", BS chia sẻ.

5 bệnh nhân bỏng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ thực tế lâm sàng, TS-BS Ngô Đức Hiệp cho rằng, trong nhiều vụ cháy, nạn nhân thường không chú ý đến lối thoát hiểm khi ở trong không gian kín. Vì thế, không kịp thoát thân khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Cùng với đó, kỹ năng xử lý sự cố cháy nổ cũng rất quan trọng. BS nhấn mạnh, người dân cần hạ thấp cơ thể khi di chuyển trong đám cháy để tránh hít phải khói độc, sử dụng khăn ướt che mũi hạn chế bỏng hô hấp và ngạt khí.

“Khi muội than dính vào niêm mạc đường hô hấp sẽ rất khó lấy ra, gây kích ứng và làm phù nề đường thở, khiến bệnh nhân suy hô hấp, tính mạng bị đe dọa ", TS-BS Ngô Đức Hiệp nói.

GIAO LINH