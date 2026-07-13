6 tháng đầu năm, người dân phản ánh những gì với Sở Y tế?

Ngày 13-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau 6 tháng vận hành Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế theo hướng số hóa và quản trị dữ liệu, ngành y tế thành phố đã tiếp nhận 1.035 phản ánh, kiến nghị của người dân và xử lý hoàn tất 1.029 trường hợp.

Giao diện Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế của Sở Y tế TPHCM (Ảnh SỞ Y tế TPHCM)

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, những ý kiến phản ánh, kiến nghị và góp ý của người dân đã từng bước trở thành nguồn dữ liệu quản trị có giá trị, phục vụ công tác điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành.

Các vấn đề được người dân quan tâm tập trung chủ yếu vào các nhóm nội dung như: hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế với 285 phản ánh; dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính với 145 phản ánh; thái độ, tinh thần phục vụ của nhân viên y tế với 98 phản ánh; chất lượng chuyên môn khám, chữa bệnh với 93 phản ánh; quy trình khám, chữa bệnh và thủ tục hành chính với 76 phản ánh; chi phí khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với 54 phản ánh.

"Những con số này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm, kỳ vọng và sự đồng hành của người dân đối với hoạt động của Ngành y tế mà còn cung cấp những tín hiệu quan trọng giúp cơ quan quản lý kịp thời nhận diện các bất cập trong hoạt động khám, chữa bệnh, công tác quản lý cũng như việc cung ứng dịch vụ y tế trên địa bàn", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế duy trì hoạt động thường xuyên vào mỗi buổi sáng để cùng phân tích các phản ánh của người dân, xem xét phản hồi của các cơ sở y tế và đánh giá nguyên nhân của từng vụ việc. Qua đó, nhiều vấn đề được phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở; đồng thời các nội dung mang tính hệ thống tiếp tục được tổng hợp, phân tích nhằm phục vụ công tác quản trị, điều hành và hoàn thiện chính sách của ngành y tế theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Mỗi phản ánh của người dân được xem như một "tín hiệu cảnh báo sớm" đối với hệ thống y tế. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc được phát hiện từ những phản ánh ban đầu của người dân đã giúp Sở Y tế kịp thời nhận diện những tồn tại trong hoạt động chuyên môn, quy trình quản lý, công tác giao tiếp ứng xử cũng như những bất cập trong cung ứng dịch vụ y tế.

Nhiều trường hợp phản ánh đã giúp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế để Sở Y tế kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Sở Y tế chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo người đứng đầu ngành y tế TPHCM, toàn bộ phản ánh sau khi tiếp nhận đều được số hóa, phân loại theo lĩnh vực, cơ sở y tế, mức độ nghiêm trọng, thời gian xử lý và xu hướng phát sinh; từ đó hình thành các bảng điều khiển (dashboard) phục vụ lãnh đạo theo dõi theo thời gian thực, nhận diện sớm các nguy cơ và những cơ sở có dấu hiệu phát sinh nhiều phản ánh để kịp thời chấn chỉnh và can thiệp.

THÀNH AN