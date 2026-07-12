Trò chơi mạo hiểm trên khuôn mặt

Trào lưu “tháo sụn mũi Tây” để quay về dáng “baby” tròn ngắn, hếch nhẹ đang bùng nổ trên mạng xã hội khi có sự nhập cuộc của hàng loạt người nổi tiếng. Thế nhưng, việc biến chiếc mũi thành “món đồ thời trang” đã khiến nhiều bạn trẻ trả giá đắt: đầu mũi biến dạng, mô sẹo co rút và nguy cơ hoại tử không thể phục hồi.

9 lần sửa mũi vì chạy theo xu hướng

Mới đây, bác sĩ CK2 Đinh Phương Đông, Trưởng khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, tiếp nhận bệnh nhân N.T.H. (40 tuổi, ngụ miền Tây) trong tình trạng mũi biến dạng nghiêm trọng.

Đáng nói, đây là lần thứ 9 chị H. can thiệp phẫu thuật mũi. Nhiều lần trước đó, chị H. tự ý nâng mũi tại các spa “lụi”, gặp biến chứng lại tức tốc vào bệnh viện nhờ bác sĩ “giải cứu”. Cứ mỗi khi mạng xã hội rộ lên một xu hướng mới, từ mũi cao chót vót kiểu Tây, S-line mềm mại, L-line cá tính cho đến dáng mũi baby thơ ngây… chị lại quyết định “đập đi xây lại”.

Bác sĩ Phương Đông thông tin, đây không phải trường hợp cá biệt. Thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận hàng loạt ca “xả sụn” từ giới trẻ. Sau một thời gian theo đuổi dáng mũi cao Tây, nhiều bạn trẻ đã sửa thành dáng mũi “baby” (đầu mũi to tròn, hơi hếch nhẹ) với suy nghĩ: mũi tẹt một chút sẽ tạo cảm giác đáng yêu, trong sáng, đổi phong thủy, cải vận.

Trào lưu này phổ biến hơn khi có sự nhập cuộc của hàng loạt người nổi tiếng và sự quảng cáo rầm rộ của các điểm dịch vụ trên mạng xã hội. Đáng nói, không ít chị em giao phó khuôn mặt của mình cho các spa không phép, tiệm cắt tóc, các “bác sĩ tay ngang”. Làm đẹp trong môi trường thiếu vô trùng, kỹ thuật mổ xẻ không bảo đảm dẫn đến hàng loạt ca áp xe, nhiễm trùng, thủng đầu mũi, chảy mủ kéo dài.

Bác sĩ CKII Đinh Phương Đông và ê kíp trong một ca phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (ẢNH: BVCC)

Theo bác sĩ Phương Đông, mỗi năm, riêng Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận hàng trăm ca biến chứng nặng do rút sụn, nâng mũi theo xu hướng. Có những bệnh nhân sau khi trải qua cả chục lần phẫu thuật, khi đến gặp bác sĩ, tâm nguyện duy nhất không còn là dáng mũi “baby” hay “S-line”, mà chỉ còn lời van xin nghẹn ngào: “Bác sĩ ơi, xin hãy làm lại cho tôi chiếc mũi giống ngày xưa...”.

Không đơn giản như “rút một cây củi”

Nhiều người rỉ tai nhau rằng rút sụn mũi rất dễ, chỉ cần rạch một đường nhỏ rồi rút ra là xong. Theo bác sĩ Phương Đông, quan niệm này chỉ đúng với các ca nâng mũi silicon đơn thuần, không nâng quá cao và thời gian để không quá lâu. Việc tháo bỏ chỉ mất khoảng 1 phút nếu mũi đang ở trạng thái bình thường, không có biến chứng.

Thực tế, nhiều trường hợp phức tạp hơn nhiều. Các kỹ thuật hiện đại thường phối hợp đa dạng chất liệu, như sụn tự thân (sụn vành tai, sụn sườn, sụn vách ngăn) kết hợp cùng vật liệu nhân tạo cao cấp (ePTFE như Surgiform, Nanoform...). Đặc biệt, với những trường hợp nâng mũi tái cấu trúc dành cho dáng mũi ngắn, hếch, đầu mũi thấp hay xương mũi bè, bác sĩ phải can thiệp sâu vào cấu trúc giải phẫu.

Việc dựng trụ hoặc nâng sóng mũi lúc này phải dùng đến chất liệu tự thân hoặc các vật liệu nhân tạo như Medpor, Su-por, Gore-Tex. Những chất liệu này có đặc tính giúp mô và mạch máu tăng sinh, xuyên qua để bám dính cực kỳ chắc chắn. Do đó, quy trình tháo rút đòi hỏi bác sĩ phải rất giàu kinh nghiệm, bởi mỗi lần can thiệp phẫu thuật đều ít nhiều gây tổn thương đến mô tổ chức vùng mũi.

Bác sĩ Phương Đông lưu ý, số ít trường hợp mới làm thời gian ngắn, không có biến chứng, chỉ can thiệp nâng mũi đơn giản, không hài lòng nên tháo chất liệu thì mũi có thể quay về như cũ, nhưng phần lớn là không thể. Khi nâng mũi, toàn bộ vùng da và mô mềm đã bị kéo giãn để tạo dáng mũi mới, một số trường hợp can thiệp cấu trúc rất sâu, khi có biến chứng tháo mũi ra, nguy cơ sẽ để lại nhiều biến dạng.

Nguy cơ biến dạng vĩnh viễn khuôn mặt

Một trong những quan điểm sai lầm của nhiều chị em là chiếc mũi có thể chịu đựng nhiều lần phẫu thuật. Về vấn đề này, TS-BS Nguyễn Văn Phùng, nguyên giảng viên Bộ môn Tạo hình thẩm mỹ, Trường Đại học Y Dược TPHCM, chia sẻ, y khoa chưa từng đưa ra con số giới hạn, bởi điều này phụ thuộc nhiều vào cơ địa, chất lượng da, kỹ thuật can thiệp và tiền sử biến chứng của từng người. Tuy nhiên, cần hiểu rằng mỗi lần can thiệp dao kéo là một lần mô mũi bị bào mòn. Phẫu thuật không chỉ để lại sẹo xơ, mà còn khiến da mỏng dần, hệ thống mạch máu nuôi dưỡng bị suy giảm. Những tổn thương này khó có thể phục hồi hoàn toàn.

Đáng lo ngại hơn, rủi ro sẽ tăng theo cấp số nhân: càng mổ lại nhiều, mô mũi càng xơ cứng, khả năng tưới máu càng kém, dẫn đến nguy cơ hoại tử da, lộ sụn hay nhiễm trùng dai dẳng càng cao. Đến một giai đoạn nhất định, chiếc mũi sẽ mất khả năng phục hồi khi làn da trở nên mỏng, bóng đỏ, xơ cứng và biến dạng vĩnh viễn. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 lần phẫu thuật nên từ 6 đến 12 tháng, tốt nhất từ 12-18 tháng.

Những trường hợp sửa mũi cả chục lần theo mốt vô tình đẩy chiếc mũi đến giới hạn không thể cứu vãn về mặt y khoa. Xu hướng thẩm mỹ có thể thay đổi theo từng năm, song cấu trúc giải phẫu của mũi thì không thể tái sinh. Thay vì sao chép khuôn mẫu của người khác, ngay từ đầu hãy lựa chọn một dáng mũi hài hòa với tổng thể khuôn mặt mình, điều đó sẽ không bao giờ lỗi mốt.

Cũng theo TS-BS Nguyễn Văn Phùng, nguyên giảng viên Bộ môn Tạo hình thẩm mỹ, Trường Đại học Y Dược TPHCM bệnh nhân cần thăm khám kỹ lưỡng trước khi quyết định tháo sụn và chuẩn bị tâm lý bởi quy trình này có thể đi kèm với phẫu thuật tái tạo phức tạp. Việc tháo sụn chỉ nên thực hiện tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp đảm nhận. Bởi thực tế đã có rất nhiều biến chứng nặng đều bắt nguồn từ các cơ sở thẩm mỹ “chui”. “Chọn đúng bác sĩ, đúng phương pháp và dáng mũi hài hòa từ lần chỉnh sửa đầu tiên là cách duy nhất để bảo vệ chiếc mũi của bạn trước vòng xoáy dao kéo”, TS-BS Nguyễn Văn Phùng nhấn mạnh.

HOA LÀI