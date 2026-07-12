65 phút hồi sinh người bệnh suy tim nguy kịch

Tiếp nhận trái tim hiến tặng của một bệnh nhân ở Hà Nội, ê-kíp Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã nối dài sự sống thành công cho một người khác đang cận kề cửa tử.

Ngày 12-7, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa ghép tim thành công cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 65 phút, nhanh nhất trong 13 ca ghép tim đã triển khai tại cơ sở y tế này.

Khẩn cấp vận chuyển trái tim hiến tặng từ Hà Nội vào TPHCM để ghép cho người bệnh.

Theo đó, người nhận tim là bệnh nhân 29 tuổi, bị bệnh cơ tim giãn, nhiều lần nhập viện do khó thở, phù hai chân. Dù đã được đặt máy khử rung tim, tình trạng suy tim vẫn tiếp tục tiến triển. Người bệnh được chỉ định ghép tim và thuộc danh sách chờ ghép khẩn cấp.

Cơ hội sống đến từ nghĩa cử hiến tạng của một người bệnh 41 tuổi, không may bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), người bệnh được chẩn đoán chết não.

Trong thời khắc đau buồn, gia đình đã đưa ra quyết định nhân văn, đồng ý hiến tặng mô tạng để cứu người.

Ê-kíp ghép tim tập trung cao độ.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xác định, người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là trường hợp khẩn cấp cần được ghép tim, đáp ứng đầy đủ tiêu chí chuyên môn. Quy trình ghép tạng liên viện lập tức được kích hoạt.

Một ê-kíp khẩn trương vận chuyển trái tim từ Hà Nội vào TPHCM. Song song đó, ê-kíp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhanh chóng chuẩn bị người nhận, phương tiện và nhân lực cần thiết.

Kể từ khi trái tim được đưa đến phòng mổ, ê-kíp chỉ mất 65 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim đập trở lại trong lồng ngực người nhận.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, trưởng ê-kíp ghép tim, cho biết: Mỗi thao tác đều phải được tính toán chặt chẽ để tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác và an toàn.

Kết quả siêu âm sau ghép cho thấy chức năng tim ban đầu tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM gửi lời tri ân đến người hiến tạng và gia đình vì nghĩa cử cao đẹp trên hành trình nối dài sự sống.

Đây cũng là động lực để ngành y tế không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển chương trình ghép tạng, mang lại thêm cơ hội sống cho người bệnh hiểm nghèo.

GIAO LINH