Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân ở Huế

Ngày 11-7, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre (TP Huế), Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị tổ chức chương trình Khám sức khỏe miễn phí toàn dân cho hơn 1.000 người dân xã Bình Điền và xã Khe Tre.

Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân xã Bình Điền và xã Khe Tre

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm chuyển từ chăm sóc khi mắc bệnh sang quản lý sức khỏe liên tục, phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tiếp tục nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực y tế cơ sở và bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp.

Tặng quà tại chương trình

Dịp này, GS.TS Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội tại TP Huế như: trao 100 phần quà cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết tại phường Thanh Thủy; khánh thành và bàn giao Nhà Nhân ái cho ông Trương Văn Sang tại phường Hương Thủy...

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng 2 gói thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre với tổng giá trị 60 triệu đồng. Hội cũng trao 1.000 chai nước rửa tay, 1.000 suất xét nghiệm máu và test đường huyết, 20 suất tiền mặt trị giá 20 triệu đồng cùng 20 suất quà và thuốc bổ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Huế trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

VĂN THẮNG