TPHCM: Trạm y tế cần bổ sung trên 1.300 biên chế

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. QUANG HUY

Nhấn mạnh về nội dung giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP đã tiếp nhận, phân loại hệ thống ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến bảo đảm nhân lực y tế tại trạm y tế cấp phường xã thành các nhóm vấn đề trọng tâm, gắn liền với 2 giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức y tế cơ sở của thành phố. Cụ thể, cử tri thành phố phản ánh tình trạng suy giảm nhân lực chuyên môn y tế sau đại dịch; lo ngại trước sự xuống cấp của cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trạm y tế do vận hành quá công suất, gây áp lực dồn ứ bệnh nhân và quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực trung tâm.

Toàn cảnh buổi giám sát. QUANG HUY

Cử tri đề nghị, thành phố cần khẩn trương có giải pháp phân bổ, tăng cường đội ngũ bác sĩ cơ hữu cho các trạm y tế, đặc biệt là các chuyên khoa thiết yếu theo nguyên lý y học gia đình (sản, nhi, y học dự phòng), bảo đảm đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu và phân bố phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc từng địa bàn để người dân được thụ hưởng dịch vụ chất lượng ngay tại nơi cư trú. Cử tri cũng đề nghị ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị chẩn đoán cận lâm sàng (siêu âm, X-quang, xét nghiệm cơ bản) và bảo đảm chuỗi cung ứng thuốc danh mục BHYT thông suốt...

Bác sĩ Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung. QUANG HUY

Ở góc độ cơ sở, việc thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là nhân lực y tế trình độ bác sĩ chuyên khoa khiến cho hoạt động của các trạm y tế gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung cho biết, hiện tại đơn vị này có 69 nhân sự, trong đó có 19 nhân sự ký hợp đồng do kinh phí trạm y tế chi trả. Do nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ngày càng cao, bên cạnh đó, trạm y tế phải tham gia các công tác khác như phòng bệnh, quản lý sức khỏe theo vòng đời cho người dân, khám sức khỏe toàn dân… nên khối lượng công việc nhiều, nhân sự của trạm y tế vẫn chưa thể đáp ứng. Tương tự trạm y tế xã Hiệp Phước có 50 nhân sự để chăm lo, bảo vệ sức khoẻ 65.000 dân. Đó cũng là tình trạng chung của các trạm y tế phường Bình Thạnh, xã Bình Hưng, xã Tân Vĩnh Lộc…

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM. QUANG HUY

Chia sẻ vấn đề trên, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, để nhân lực của trạm y tế ổn định, đảm bảo là tuyến đầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, cần có những chế độ ưu đãi, đặc thù đủ sức khuyến khích y bác sĩ tình nguyện về y tế cơ sở công tác. Sở Y tế TP cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17-2-2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, theo hướng tính định mức số lượng người làm việc tại trạm y tế cấp xã dựa trên quy mô dân số thực tế, số điểm y tế phụ trách và khối lượng công việc, thay vì áp dụng mức tối đa cố định. Trên cơ sở đó, Sở Y tế TP kiến nghị bổ sung 1.313 biên chế còn thiếu so với nhu cầu thực tế của 168 trạm y tế trên địa bàn thành phố.

QUANG HUY