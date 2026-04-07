Linh thiêng Lễ vía Quán Thế Âm, hàng ngàn người thành kính chiêm bái

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 năm nay diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (tức từ 17 đến 20-2 âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo và tín ngưỡng cộng đồng đặc sắc.

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – Nghi lễ chính thức của Lễ hội Quán Thế Âm

Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, mà còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhân dân địa phương và nét văn hóa đặc trưng của TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Cánh sen vàng – Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng”, quy tụ nhiều đầu bếp và nhà hàng trên địa bàn, góp phần tôn vinh ẩm thực chay và làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao truyền thống cũng sẽ được tổ chức như hội đua thuyền tái hiện hoạt cảnh rước Huyền Trân Công chúa trên sông Cổ Cò, hội cờ làng, cà kheo…

Nghi lễ chính thức của Lễ hội là Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đã diễn ra vào ngày 6-4 trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng ngàn Tăng ni, Phật tử tham dự. Từ 6 giờ sáng cùng ngày, không khí tại chùa Quán Thế Âm (phường Ngũ Hành Sơn) đã trở nên nhộn nhịp với đông đảo người dân và du khách với tất cả lòng thành kính.

Hàng ngàn Tăng ni, Phật tử cùng du khách đổ về chùa Quán Thế Âm để theo dõi, chiêm bái Lễ Vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả bóng bay cầu hòa bình, đồng thời tham gia các nghi lễ truyền thống thể hiện tinh thần yêu thương, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.

Điểm nhấn được mong chờ nhất của phần lễ là nghi thức hóa trang Bồ tát Quán Thế Âm kết hợp với lễ rước tôn tượng. Hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm được tái hiện sinh động, khắc họa sâu sắc biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần cứu khổ cứu nạn.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút người dân và du khách theo dõi

Bên cạnh đó, các màn hóa thân thành Tiểu đồng, chư vị Bồ tát, Tiên nữ và Tứ Thiên Vương do các gia đình Phật tử thực hiện đã góp phần tạo nên không gian lễ hội tâm linh đặc sắc, giàu tính nghệ thuật và ý nghĩa.

PHẠM NGA