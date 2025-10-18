Liz Ngụy Thùy Linh trở lại với EP đầu tay "Secret notes"

Liz Ngụy Thùy Linh vừa giới thiệu đến khán giả EP đầu tay mang tên "Secret notes", tại buổi ra mắt vào tối 17-10 ở TPHCM.

Liz Ngụy Thùy Linh trên sân khấu ra mắt

Mở màn EP là việc ra mắt ca khúc Chỉ là một bí mật, kết hợp cùng ca sĩ Nicky và ca khúc Lững lờ với sự góp giọng của nữ ca sĩ Min, sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Secret notes là một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, gồm 4 ca khúc thuộc thể loại nhạc điện tử hiện đại. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép, dẫn dắt người nghe đi qua 4 giai đoạn mãnh liệt của tình yêu. EP thể hiện rõ nét sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Liz Ngụy Thùy Linh.

EP có Pixel Neko đảm nhận vai trò sản xuất. Bên cạnh đó, Secret notes còn có sự góp sức của dàn nhạc sĩ gồm Pay, Fillinous và Huỳnh Hiền Năng.

Em xinh Vũ Thảo My đến chúc mừng Liz Ngụy Thùy Linh ra mắt EP đầu tay

Secret notes đánh dấu một cột mốc quan trọng, khép lại hình ảnh cũ và mở ra chương mới đáng mong chờ trên con đường nghệ thuật của Liz Ngụy Thùy Linh.

Ca sĩ Liz Ngụy Thùy Linh và ca sĩ Nicky

Tại buổi ra mắt, Liz Ngụy Thùy Linh cũng có những chia sẻ đầu tiên về hành trình 7 năm tham gia nghệ thuật, đầu quân vào 3 công ty nhưng vẫn chưa gặt hái được thành quả mong muốn.

“Khi còn ở ST.319, tôi từng được chọn để ra mắt trong một nhóm nhạc nữ cùng Amee, MaiQuinn… nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Sau đó, tôi đầu quân cho LipB, ra mắt được hai bài hát. Tuy nhiên, khi nhóm dần ngưng hoạt động, tôi nhận ra mình cần một hướng đi mới. Tôi chuyển sang The First Management với nhiều kỳ vọng, nhưng cách làm việc ở đó lại khác hoàn toàn - tôi chưa quen với việc phải tự chủ động và định hướng mọi thứ cho riêng mình. Vậy là tôi quyết định rời đi, một phần để đổi mới bản thân và khao khát được khán giả biết đến là một ca sĩ thực thụ”, Liz Ngụy Thùy Linh chia sẻ.

Liz Ngụy Thùy Linh tên thật là Ngụy Thùy Linh, là một ca sĩ, vũ công. Cô được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Lip B. Với quyết định hoạt động solo, Liz Ngụy Thùy Linh đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

THU HƯƠNG