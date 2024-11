Lộ diện danh tính bộ phim “bí ẩn” đầu tiên của điện ảnh Việt

Giải cứu anh “thầy” là tên gọi chính thức của bộ phim bí ẩn với các suất chiếu sớm trong 3 ngày 8, 9 và 10-11 vừa qua.



Đây là tác phẩm điện ảnh chào sân của “hiện tượng nhạc kịch” Nguyễn Phi Phi Anh. Phim cũng được chọn giới thiệu trình chiếu trong chương trình Phim Việt Nam đương đại của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF 2024) tối ngày 10-11.

Poster chính thức phim Giải cứu anh "thầy". Ảnh: ĐPCC

Phim kể về nhân vật chính là ‘bậc thầy phong cách sống’ Minh Thấu. Sau một ngày ghi hình đầy bất ổn cùng các khoản nợ chồng chất, giang hồ bám đuôi, Minh Thấu quyết định từ biệt fan rồi… bỏ trốn.

Công ty giải tán, ê-kíp đi tìm việc mới, chỉ còn lại cô trợ lý tận tuỵ và cũng là em gái ruột của thầy: Minh Tinh. Nguyên do đằng sau những khoản nợ khổng lồ của anh trai cô là gì? Một bí ẩn chưa có lời giải.

Bỗng xuất hiện một nhân viên từ tổ chức Luôn vui cười (Somphon) cùng sứ mệnh “giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”.

Somphon cho biết Minh Tinh lúc này đang ở trên một “giao điểm” – nơi dòng thời gian của 3 thực tại khác nhau đang cùng đi qua, và anh xuất hiện để trao cho cô cơ hội được trải nghiệm lần lượt cả 3, từ đó chọn ra 1 thực tại để làm cuộc đời mới cho mình.

Ở mỗi thực tại, Minh Tinh lại “sang chấn” nặng nề khi phát hiện ra một đời tư bí mật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của Minh Thấu.

Đó là một kẻ nợ nần do nghiện cờ bạc nặng; nợ nần do sa bẫy một giáo phái lừa đảo và nợ nần do đang “nuôi” một loạt tình nhân.

Bộ phim mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Ảnh: ĐPCC

Theo đại diện BHD: “Giải cứu anh "thầy" là một phim không giống với các phim khác của thị trường điện ảnh Việt Nam. Nó vừa có chất hài đen, vừa có yếu tố hành trình, tình gia đình, gợi suy ngẫm lại vừa châm biếm thâm thuý nhưng hài hước về những xu hướng trend của xã hội…”, đại diện BHD nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh không chỉ ở tác phẩm điện ảnh đầu tay này, mà khi bước vào thực hiện những vở nhạc kịch anh từng nhận được lời khuyên đừng làm, vì thành công là không thể.

“Và quả thực, trong suốt cả quá trình làm phim, ngày nào chúng tôi cũng ngậm ngùi thừa nhận: nỗ lực tốt nhất ngày hôm nay của mình có lẽ trông vẫn thật ‘thô sơ’ - so với chuẩn mực đã được những người giỏi hơn và có nguồn lực tốt hơn định hình. Thậm chí, có ý kiến cho rằng tôi nên mang câu chuyện này lên sân khấu, nơi mà đòi hỏi của khán giả sẽ dễ thỏa mãn hơn nhiều”, Phi Anh thừa nhận.

Bộ phim là sự thể nghiệm đầy thú vị của điện ảnh Việt. Ảnh: ĐPCC

Quyết tâm kể câu chuyện này, theo Phi Anh nó không phải là tiểu phẩm. Anh muốn kể bằng ngôn ngữ và công cụ của điện ảnh để vừa làm khán giả vui, thích thú. Mặt khác tái hiện được đời sống, với sứ mệnh sau cùng là để con người chúng ta trở nên thông cảm cho nhau hơn.

Đáng chú ý, ê-kíp từ đạo diễn, nhà sản xuất cũng như các diễn viên chính trong phim đều là những tay ngang. Vai chính Minh Thấu do Tùng Bùi - nhạc công kèn Oboe của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Vai cô em gái Minh Tinh do Thảo Tươi - Huấn luyện viên của đội tuyển BigBulls Cheerleading. Trong khi đó, vai Somphon do Hà Bắc thủ diễn hiện đang là chuyên viên của một doanh nghiệp tư nhân. Đây đều là vai diễn điện ảnh đầu tay của cả 3.

Giải cứu anh “thầy” sẽ chính thức khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc từ ngày 15-11.

HẢI DUY