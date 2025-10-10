Logitech ra mắt MX Master 4 kết nối câu chuyện sáng tạo “The Masters”

Tại TPHCM, thương hiệu công nghệ toàn cầu Logitech đến từ Thụy Sĩ đã ra mắt sản phẩm chuột máy tính cao cấp MX Master 4, một sản phẩm chuẩn mực mới về hiệu suất, độ chính xác và khả năng điều khiển dành cho người dùng chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo.

MX Master 4 với thiết kế cùng các tính năng độc đáo, có giá bán gần 3,4 triệu đồng

Là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm văn phòng của Logitech, được tích hợp phản hồi xúc giác (haptics), MX Master 4 không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo, mà còn giúp người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thao tác lặp lại và cải thiện hiệu suất tổng thể.

MX Master 4 là một sản phẩm đầy điểm nhấn công nghệ: Như phản hồi haptics tùy chỉnh: Tính năng phản hồi xúc giác haptic của MX Master 4 mang đến cảm giác rung nhẹ, chính xác khi cuộn, điều hướng và thao tác, lý tưởng cho chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế đồ họa và phân tích dữ liệu.

Hay Actions Ring – Lớp phủ số thông minh: Tính năng này được kích hoạt qua phần mềm Logi Options+, giúp hiển thị các công cụ và phím tắt theo ngữ cảnh ứng dụng, giảm tới 63% thao tác lặp lại và tiết kiệm 33% thời gian so với thao tác thông thường.

sản phẩm này kết nối mạnh mẽ gấp đôi: Nhờ chip hiệu suất cao và ăng-ten được tối ưu, kết nối luôn ổn định qua USB-C dongle hoặc Bluetooth với laptop, desktop hay tablet.

Với thiết kế bền vững: MX Master 4 được chế tạo từ việc sử dụng 48% nhựa tái chế sau tiêu dùng, bánh lăn bằng nhôm carbon thấp và pin từ 100% cobalt tái chế, bao bì đạt chuẩn FSC, hỗ trợ tái chế dễ dàng.

Sự kiện ra mắt MX Master 4 đã kết nối với câu chuyện sáng tạo “The Masters” với các nhân vật hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo như TK Nguyễn, CEO của GAM Entertainment - người tạo kết nối và truyền cảm hứng trong cộng đồng, nhà sáng tạo, bên cạnh vai trò doanh nhân; DJ Bnuts; Hải Võ, nhà đồng sáng lập NUEN Moto; và Nguyễn Kiêm Phong, sáng lập Final Cut Lab. Cả bốn Masters được giới thiệu bởi MX Series trong sự kiện ra mắt sản phẩm chuột cao cấp MX Master 4 của Logitech, đã mang tới nhiều câu chuyện thu hút. Bên cạnh đó, còn góp mặt của Nguyễn Hồng Phúc, chuyên gia trong lĩnh vực AI. Họ chính là những “masters” trong công việc của mình, với câu chuyện sử dụng, tận dụng các thiết bị công nghệ để tạo ra câu chuyện đầy cảm hứng về công việc sáng tạo thú vị…

Sản phẩm này với các thông số kỹ thuật nổi bật: MagSpeed Scroll Wheel: Cuộn lên tới 1.000 dòng/giây. Cảm biến 8.000 DPI: Theo dõi chính xác trên mọi bề mặt, kể cả kính.

Nhấp chuột êm ái: Giảm tiếng ồn đến 90% so với thế hệ trước. Sạc nhanh USB- C: 1 phút sạc cho 3 giờ sử dụng, sạc đầy dùng đến 70 ngày. Kết nối đa thiết bị: Chuyển đổi linh hoạt giữa 3 thiết bị, hỗ trợ đa hệ điều hành và truyền file giữa thiết bị qua Logi Options+.

“Trong thời đại mà tốc độ và hiệu quả là yếu tố sống còn, các chuyên gia cần những công cụ thông minh để tái định nghĩa quy trình làm việc. MX Master 4 được thiết kế để mang lại cảm giác điều khiển sống động, truy cập nhanh đến các công cụ yêu thích và mang đến trải nghiệm làm việc mượt mà chưa từng có”, ông Tolya Polyanker, Tổng giám đốc mảng MX & Video Business tại Logitech chia sẻ.

KIM TANH