HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt tại Việt Nam

Hôm nay, 2-10, đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 6 Series với thiết bị được cải tiến toàn diện về thiết kế và tính năng đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro với nhiều thông số ấn tượng.

Hướng đến cân bằng giữa tính năng thể thao chuyên nghiệp và yếu tố thời trang, HUAWEI WATCH GT 6 Series tiếp tục kế thừa thiết kế mặt đồng hồ hình bát giác đặc trưng của WATCH GT Series.

Ở phiên bản Pro và bản Tiêu chuẩn 46mm, viền bezel được vát nổi khối 3D, mang đến diện mạo góc cạnh, khỏe khoắn.

Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn 41mm được cải tiến với ngàm đeo xoay linh hoạt, giúp ôm trọn cổ tay và đem lại sự thoải mái cho người dùng có cổ tay nhỏ.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

HUAWEI WATCH GT 6 Series mang đến nhiều tùy chọn về chất liệu và màu sắc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Cụ thể, HUAWEI WATCH GT 6 Pro được trang bị 3 phiên bản: dây titan, dây dệt tổng hợp màu nâu và dây cao su tổng hợp màu đen.

Phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 46mm có 3 phiên bản: dây vải dệt màu xanh lá, dây cao su tổng hợp màu đen và dây da tổng hợp màu xám.

Ở phiên bản 41mm, thiết bị được ra mắt với 3 màu: dây cao su tổng hợp màu tím, dây da màu trắng và dây da màu nâu. Đặc biệt, phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 Pro còn được trang bị thêm những chất liệu cao cấp, gồm mặt kính sapphire chống trầy, khung titan tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và mặt lưng gốm, cùng lớp phủ nano chống ăn mòn, mang lại độ bền tối ưu trong quá trình sử dụng.

HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI WATCH GT 6 Series được trang bị màn hình AMOLED với độ sáng 3.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt.

Ngoài ra, ở phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 46mm, màn hình có kích thước 1.47 inch, lớn hơn 5.5% so với thế hệ tiền nhiệm, mang lại trải nghiệm xem rõ ràng hơn.

Tại thị trường Việt Nam, HUAWEI WATCH GT 6 Series cũng lần đầu tiên được trang bị thêm tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo, giúp người dùng dễ dàng thanh toán một cách tiện lợi ngay trên cổ tay. Ngoài ra, Huawei cũng dự kiến sẽ cho ra mắt các tính năng khác như XanhSM và Zalo trên đồng hồ thông minh trong thời gian sớm nhất.

Huawei đã ứng dụng công nghệ viên pin high-silicon, cho mật độ năng lượng cao hơn và thời lượng sử dụng vượt trội.

Cụ thể, với phiên bản GT 6 Pro và GT 6 tiêu chuẩn 46mm, khi ở chế độ sử dụng cơ bản, thiết bị có thể sử dụng được trong vòng 21 ngày; với tần suất sử dụng thường xuyên, đồng hồ có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong vòng 12 ngày. Thậm chí, ở chế độ chạy địa hình, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 40 giờ.

Đối với phiên bản Tiêu chuẩn 41mm, người dùng có thể sử dụng liên tục trong vòng 14 ngày ở chế độ cơ bản, và lên đến 8 ngày với tần suất sử dụng thường xuyên.

HUAWEI WATCH GT 6 Series được trang bị hệ thống định vị HUAWEI Sunflower 2.0, sử dụng thuật toán cải tiến, cấu trúc ăng ten mới tích hợp liền mạch vào mặt lưng đồng hồ và 6 vệ tinh băng tần kép. Điều này cho phép HUAWEI WATCH GT 6 Series xác định vị trí người dùng chính xác hơn 20% thế hệ tiền nhiệm.

HUAWEI WATCH GT 6 Series chính thức được mở bán từ ngày 2-10-2025 tại gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử cùng các hệ thống bán lẻ khác với giá niêm yết từ 7.690.000 đồng cho phiên bản HUAWEI WATCH GT 6 Pro và từ 4.990.000 đồng cho phiên bản HUAWEI WATCH GT 6… cùng nhiều khuyến mãi khác.

BÌNH LÂM