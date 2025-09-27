Thiết bị gia dụng Mijia ra mắt thị trường Việt Nam

Mijia, dòng sản phẩm dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Xiaomi đã ra mắt tại thị trường Việt Nam, mang theo sứ mệnh nâng cấp hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Các sản phẩm gia dụng Mijia thuộc thương hiệu Xiaomi ra mắt tại Việt Nam

Ngay trong lần đầu ra mắt, Mijia giới thiệu loạt sản phẩm gia dụng cao cấp gồm: Điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter công suất 1.0 HP và 1.5 HP, Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L, Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg và Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6.

Điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter mang đến giải pháp điều hòa vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đạt hiệu quả năng lượng 5 sao với chỉ số CSPF lên đến 5.68 (phiên bản 1.0 HP) và 5.38 (phiên bản 1.5 HP), giúp giảm chi phí điện năng đáng kể trong quá trình sử dụng.

Với dung tích 510 lít và thiết kế 4 cửa hiện đại, tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L hướng đến các gia đình mong muốn sở hữu chiếc tủ lạnh có không gian lưu trữ rộng rãi nhưng vẫn mang một ngoại hình tinh tế và sang trọng. Thiết kế cửa mở 90° thuận tiện ngay cả khi đặt sát tường, kết hợp cùng màu xám đá sang trọng, chiếc tủ lạnh này phù hợp với đa dạng phong cách nội thất của nhiều gia đình Việt. Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là ngăn chuyển đổi i-Fresh, cho phép tùy chỉnh nhiệt độ từ -1°C đến 5°C, phù hợp bảo quản đa dạng loại thực phẩm…

Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg kết hợp cả giặt và sấy trong một thiết bị duy nhất giúp nhân đôi công năng sử dụng, đồng thời tối ưu không gian và mang đến sự tiện lợi tuyệt đối cho người dùng. Với dung lượng giặt và sấy lần lượt lên đến 10,5kg và 7kg, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giặt sấy quần áo của những gia đình đông thành viên.

Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ: "Việc ra mắt dòng sản phẩm Mijia đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái “Human x Car x Home” của Xiaomi tại Việt Nam. Từ nay, người dùng sẽ có thêm lựa chọn để nâng cấp trải nghiệm nhà thông minh theo hướng đồng bộ, tiện nghi và dễ dàng tiếp cận”.

Các sản phẩm gia dụng thông minh Mijia Series sẽ được mở bán từ 27-9-2025. Riêng máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg dự kiến mở bán vào tháng 12-2025. Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter có 2 phiên bản 1.0 HP và 1.5 HP, với giá bán lần lượt là 11.690.000 đồng và 12.690.000 đồng; giảm còn 10.690.000 đồng và 11.690.000 đồng. Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L có giá 16.990.000 đồng; giảm còn 15.990.000 đồng, máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg có giá 12.490.000 đồng; giảm còn 11.490.000 đồng. Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 có giá 5.990.000 đồng; giảm còn 4.990.000 đồng….

KIM THANH