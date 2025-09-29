ASUS Expertbook, giải pháp thiết bị cho doanh nghiệp trong xu hướng AI

ASUS Expertbook dành cho khách hàng là các doanh nghiệp, doanh nhân và chuyên gia, ứng dụng AI từ phần cứng, đáp ứng yêu cầu bảo mật và di động cao. Ngoài ra, tiêu chuẩn MIL-STD-810H (chống sốc, bụi, nhiệt độ) cũng được ASUS áp dụng vào dòng sản phẩm này, tạo nên sự bền bỉ trong một thiết kế xuất sắc.

ASUS Expertbook tạo nên sự bền bỉ trong một thiết kế xuất sắc

Xu hướng AI từ phần cứng

Đối với các nhà sản xuất laptop, AI từ phần cứng đang là xu hướng, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, khi nhà sản xuất tích hợp NPU (Neural Processing Unit) vào chip xử lý chính để đáp ứng nhu cầu A.I tại chỗ (on-device A.I). Tất cả xuất phát từ nhu cầu bảo mật của doanh nghiệp, tăng hiệu suất và giảm tiêu hao năng lượng thiết bị, ứng dụng AI cục bộ dành cho văn phòng (lập tóm tắt, dịch thuật, xử lý ảnh, video, vv…) và đặc biệt hỗ trợ các hệ sinh thái lớn về A.I như Copilot, Intel OpenVINO…

ASUS Expertbook là dòng sản phẩm nằm trong xu hướng này khi được trang bị chip Intel Core Ultra 5 tích hợp NPU 47 TOPS. Đây là phần cứng chuyên dụng, xử lý các tác vụ AI (như máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện hình ảnh) trực tiếp, không cần dựa vào CPU, GPU, hay kết nối cloud. ASUS Expertbook thể hiện ưu thế rất lớn trong các tác vụ AI mà doanh nghiệp cần, đó là tăng tốc độ xử lý, tiết kiệm năng lượng, bảo mật dữ liệu và đáp ứng sử dụng lâu dài thông qua hỗ trợ cập nhật firmware tích hợp các mô hình A.I sau này.

Linh hoạt, hiệu quả và bền bỉ

ASUS Expertbook được thiết kế với bộ khung hợp kim, tạo sự chắc chắn, tăng hiệu quả tản nhiệt và có tính thẩm mỹ rất cao. Khối lượng máy dưới 1,3 kg, rất thuận tiện trong sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi cần di chuyển nhiều. Màn hình 14” với độ phân giải WQXGA (2560 x 1600), hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz, có thể lật đến 1800, viền màn hình mỏng và khả năng chống chói rất tốt khi làm việc ở môi trường có ánh sáng mạnh.

Mặc dù ASUS Expertbook rất mỏng và nhẹ, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như USB A, USB C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 và cả cổng âm thanh kết hợp 3,5mm. Với số lượng cổng kết nối như thế, ASUS Expertbook đáp ứng gần như tất cả nhu cầu kết nối bất cứ thiết bị nào và với chuẩn Wi-Fi 6E được trang bị, ASUS Experbook có thể giải quyết vấn đề băng thông dữ liệu trực tuyến một cách hiệu quả.

Nhằm bảo đảm sự thoải mái trong quá trình sử dụng, ASUS sử dụng giải pháp tản nhiệt ExpertCool, khi đẩy luồng khí nóng ra mặt sau của máy, đồng thời duy trì hiệu suất quạt bên trong với tiếng ồn thấp nhất. Trong thời gian hoạt động liên tục kéo dài, giải pháp này chứng tỏ hiệu quả rất tốt, khi phần nóng nhất của máy rất khó cảm nhận được, nếu ở trong môi trường bình thường.

ASUS áp dụng chuẩn MIL-STD-810H cho sản phẩm này, ngoài yếu tố tăng khả năng chống chịu các điều kiện môi trường phức tạp, đây còn là một trong các tiêu chuẩn mà ASUS đưa vào bộ tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp của sản phẩm, có thể kể thêm như chức năng sinh trắc học có FIDO khi đăng nhập (vân tay), camera hồng ngoại xác nhận và nhận diện khuôn mặt của người dùng (Adaptive Lock), webcam có nắp che vật lý, BIOS được thiết kế tuân thủ NIST SP 800-155, đảm bảo tính toàn vẹn của firmware trong quá trình khởi động và hoạt động, được ASUS hỗ trợ cập nhật lên đến 5 năm.

Có thể nói, ASUS đã tạo giải pháp cho doanh nghiệp, trong đó sản phẩm được thiết kế không chỉ đáp ứng cho công việc mà còn đáp ứng cho cả mục tiêu mà doanh nghiệp đó hướng đến như dịch vụ hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, tiêu chuẩn môi trường bền vững…

ASUS AI ExpertMeet

Đây là giải pháp phần mềm, được ASUS trang bị cho Expertbook. Với ứng dụng này, người sử dụng có thể khai thác triệt để NPU được trang bị bên trong máy, thực hiện ghi lại biên bản cuộc họp, dịch phụ đề (chưa hỗ trợ tiếng Việt, tuy nhiên trong thời gian tới sẽ được ASUS cập nhật bổ sung), khử tiếng ồn, tăng chất lượng camera A.I và tính năng tạo dấu bản quyền trên các cuộc gọi video nhằm bảo vệ nội dung.

Các chức năng này có thể kết hợp với ứng dụng khác như Microsoft Teams, Zoom để hoạt động và cho hiệu quả rất tốt nhờ sử dụng phần cứng mạnh mẽ của mình. Tốc độ thực hiện rất nhanh và chất lượng đem lại rất tốt, cho thấy ASUS đã tối ưu khả năng sử dụng NPU trong máy thông qua ứng dụng AI ExpertMeet. Trong tương lai, ASUS sẽ cập nhật bổ sung để cải thiện hiệu quả của ASUS AI ExpeetMeet, đem lại lợi ích nhiều hơn cho người dùng.

Về tổng thể, có thể xem ASUS Expertbook là sản phẩm ứng dụng nhiều giải pháp (NPU của nhà sản xuất chip, Window Copilot + của hệ điều hành, ASUS AI ExpertMeet) để tạo giá trị nổi bật trong phân khúc sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Mục tiêu của ASUS Expertbook là đem lại hiệu quả tốt nhất cho người dùng theo xu hướng AI hiện nay.

ĐỨC CƯỞNG