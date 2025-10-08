Gói cước 5GMAX dành cho những trải nghiệm đặc biệt

Hệ gói data gồm 4 lựa chọn linh hoạt: 5GMAX13, 5GMAX40, 5GMAX90 và 5GMAX200, áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau. Để đăng ký, người dùng chỉ cần soạn <Tên gói> gửi 191.
5GMAX là lời cam kết về chất lượng kết nối đỉnh cao của Viettel, với ba ưu thế khác biệt: Độ trễ siêu thấp chỉ vài mili-giây, cho trải nghiệm tương tác tức thì (real-time). Băng thông ổn định ngay cả giữa đám đông hoặc trong giờ cao điểm. Công nghệ Network Slicing – tách riêng một phần hạ tầng để “ưu tiên kết nối đúng người, đúng nhu cầu” một cách cá nhân hóa.
Gói 5GMAX13: 13.000 đồng/ngày với ưu đãi 7GB/ngày, TV360 cơ bản; Gói 5GMAX40: 40.000 đồng/3ngày với ưu đãi 8GB/ngày, TV360 cơ bản; Gói 5GMAX90: 90.000 đồng/7ngày với ưu đãi 10GB/ngày, TV360 cơ bản; Gói 5GMAX200: 200.000 đồng/30ngày với ưu đãi 8GB/ngày, TV360 cơ bản…