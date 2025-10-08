Gói cước 5GMAX dành cho những trải nghiệm đặc biệt

Tổng Công ty Viễn thông Viettel vừa giới thiệu hệ gói cước 5GMAX dành cho những trải nghiệm đỉnh cao như lễ hội, livestream, concert hay chơi game...

Gói cước 5GMAX phù hợp với lối sống online của các bạn trẻ

Hệ gói data gồm 4 lựa chọn linh hoạt: 5GMAX13, 5GMAX40, 5GMAX90 và 5GMAX200, áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau. Để đăng ký, người dùng chỉ cần soạn <Tên gói> gửi 191.

5GMAX là lời cam kết về chất lượng kết nối đỉnh cao của Viettel, với ba ưu thế khác biệt: Độ trễ siêu thấp chỉ vài mili-giây, cho trải nghiệm tương tác tức thì (real-time). Băng thông ổn định ngay cả giữa đám đông hoặc trong giờ cao điểm. Công nghệ Network Slicing – tách riêng một phần hạ tầng để “ưu tiên kết nối đúng người, đúng nhu cầu” một cách cá nhân hóa.

Gói 5GMAX13: 13.000 đồng/ngày với ưu đãi 7GB/ngày, TV360 cơ bản; Gói 5GMAX40: 40.000 đồng/3ngày với ưu đãi 8GB/ngày, TV360 cơ bản; Gói 5GMAX90: 90.000 đồng/7ngày với ưu đãi 10GB/ngày, TV360 cơ bản; Gói 5GMAX200: 200.000 đồng/30ngày với ưu đãi 8GB/ngày, TV360 cơ bản…

