Hiệu năng vượt trội với Samsung Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11 mang lại nhiều nâng cấp về tính năng, trải nghiệm Galaxy phong phú hơn và thiết kế cao cấp, đi kèm mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Samsung Galaxy Tab A11

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam vừa ra mắt Galaxy Tab A11, được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm giải trí và làm việc hàng ngày với hiệu năng mạnh mẽ, trải nghiệm Galaxy hoàn toàn mới và độ bền thích ứng với mọi nhu cầu. Từ lướt web, xem phim trực tuyến đến kết nối với bạn bè, Galaxy Tab A11 đều mang đến trải nghiệm giải trí và hiệu năng mà người dùng yêu thích, cùng thiết kế hiện đại và thông số kỹ thuật được nâng cấp.

Dù người dùng đang lướt web, xem phim, chơi game hay làm việc, Galaxy Tab A11 đều đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu hàng ngày. Với tùy chọn bộ nhớ lên đến 8GB và dung lượng lưu trữ lên đến 128GB, Galaxy Tab A11 sẵn sàng đáp ứng các tác vụ thường ngày. Ngoài ra, Galaxy Tab A11 còn hỗ trợ dung lượng lưu trữ mở rộng lên đến 2TB qua thẻ nhớ microSD, giúp người dùng thoải mái lưu trữ tài liệu, video hay âm nhạc.

Để mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn, Galaxy Tab A11 được trang bị màn hình với tần số quét 90Hz cho trải nghiệm mượt mà và hình ảnh sắc nét. Vì chất lượng âm thanh là một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm giải trí, dòng tablet mới này còn cung cấp trải nghiệm âm thanh nâng cao với công nghệ Dolby Atmos và hệ thống loa kép dọc, giúp người dùng thưởng thức nội dung sống động hơn.

Nhằm nâng cấp trải nghiệm máy tính bảng, Galaxy Tab A11 sẽ mang đến nhiều tính năng Galaxy trực quan, hỗ trợ mọi tác vụ thường ngày cho người dùng Galaxy. Với giao diện One UI 7, Galaxy Tab A11 sẽ mang đến những công cụ thông minh, giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Ngoài ra, người dùng Galaxy Tab A11 cũng có thể làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn với những tính năng linh hoạt, chẳng hạn Math Solver trong Samsung Notes, nay đã có mặt trên thế hệ tablet A Series.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm Galaxy cho mọi người dùng, dòng sản phẩm mới sở hữu thiết kế cao cấp, kết hợp với phần cứng bền bỉ, phần mềm tương thích lâu dài cùng dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy từ Samsung. Bên cạnh đó, Galaxy Tab A11 sẽ được hỗ trợ lên đến bảy thế hệ nâng cấp phần mềm để đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật cùng khả năng bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp với Samsung Knox…

Galaxy Tab A11 sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 26-9 với hai tùy chọn màu sắc xám và bạc. Galaxy Tab A11 (Wifi) giá từ 3.990.000 đồng; Galaxy Tab A11 (LTE) giá từ 5.490.000 đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác…

KIM THANH