Đời sống công nghệ

Sản phẩm công nghệ

Chất riêng của Vertu Signature V trong thời đại cá nhân hóa

SGGPO

Giữa bối cảnh thị trường hàng xa xỉ toàn cầu chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng và trong đó Vertu tiếp tục khẳng định triết lý chế tác riêng biệt qua dòng điện thoại Signature V 4G.

Vertu Signature V mang phong cách đặc biệt
Vertu Signature V mang phong cách đặc biệt

Thay vì chạy theo xu hướng phổ thông, Vertu lựa chọn tái định vị bằng cách giữ lại di sản thủ công và nâng cấp trải nghiệm công nghệ, với Signature V 4G là minh chứng tiêu biểu. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp hãng vừa duy trì sự khác biệt vốn có, vừa đáp ứng nhu cầu thiết bị kết nối ổn định và bảo mật cao của giới doanh nhân hiện đại.

Vertu Việt Nam - Vertu Signature V 4G .jpg

Signature V 4G là phiên bản nâng cấp từ dòng Signature S - huyền thoại từng làm nên tên tuổi Vertu trong giới thượng lưu toàn cầu. Sản phẩm đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kết hợp giữa di sản thủ công và tính năng công nghệ thiết yếu.

Tại Vertu Việt Nam, Vertu Signature V 4G chính hãng là dòng máy đang có mức tăng trưởng doanh số ổn định trong quý III-2025. Nhiều phiên bản cao cấp như Pure Silver Clous De Paris, Stainless Steel Pure Silver… đang được giới sưu tầm và doanh nhân ưa chuộng, nhờ thiết kế mang tính biểu tượng, chất liệu quý hiếm và khả năng sử dụng bền bỉ theo thời gian.

Vertu Việt Nam - Vertu Signature V 4G chính hãng.JPG

Được chế tác hoàn toàn thủ công tại Anh, mỗi chiếc Vertu Signature V 4G là một tác phẩm có tính độc bản, từ kiểu dáng, chất liệu cho đến cấu trúc linh kiện bên trong. Các nghệ nhân của Vertu đã phải dành hàng trăm giờ để lắp ráp từng chi tiết: từ bàn phím ruby, khung thép không gỉ, đến mặt lưng bọc da thượng hạng được xử lý riêng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Vertu Việt Nam - Trực tiếp trải nghiệm Vertu Signature V 4G.JPG

Nhưng điều khiến Signature V trở nên khác biệt không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà ở triết lý phục vụ gắn liền với giới thượng lưu: dịch vụ cá nhân hóa từng thiết bị, chế độ bảo mật tuyệt đối và cả hệ thống trợ lý cá nhân 24/7. Chính những đặc quyền ấy đã giúp Signature V trở thành món quà được giới tinh hoa lựa chọn, vượt lên giá trị vật chất để truyền tải thông điệp trân quý dành cho người nhận.

KIM THANH

Từ khóa

Vertu Signature V giá bán Vertu Signature V

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn