Long trọng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng đông đảo người dân An Giang.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Diễn văn nhấn mạnh: “Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bác Tôn là tấm gương sáng về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân… Noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp - văn minh”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

Lễ kỷ niệm diễn ra với các tiết mục, hoạt cảnh sân khấu đặc sắc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sau các hoạt cảnh là chương trình nghệ thuật với chủ đề “An Giang - Khát vọng thăng hoa”.

* Trước đó, sáng 19-8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Cùng tham gia đoàn có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Đền tưởng niệm trong di tích, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã về thăm, trò chuyện và tặng quà bà con nhân dân xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, TP Châu Đốc. Chủ tịch nước đề nghị nhân dân xã Vĩnh Tế duy trì, giữ vững thành tích đã đạt được; không ngừng nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Cùng đó là duy trì, phát huy đời sống văn hóa làng xóm, chan hòa, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch nước lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Tế cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải làm thường xuyên, kiên trì, không có điểm dừng để bảo vệ thành quả.

Cũng tại TP Châu Đốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà ông Trần Trọng Hiếu, Hội trưởng Hội Tương tế người Hoa. Thời gian qua, ông Trần Trọng Hiếu luôn tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng người Hoa sinh sống, sản xuất, kinh doanh xung quanh chợ Trung tâm TP Châu Đốc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Chủ tịch nước cũng tới thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2023), sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trên cả nước nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng, nhân ngày truyền thống của lực lượng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, Công an tỉnh An Giang cần làm tốt công tác nắm vững địa bàn cơ sở với đặc thù là địa phương có biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và phòng chống tội phạm; tránh để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này.

Đi liền với đó là tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, coi trọng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn tình trạng phát tán tin giả; giữ vững an ninh văn hóa tư tưởng, làm tốt công tác dự báo, góp phần gìn giữ, bảo vệ một môi trường tư tưởng lành mạnh, đặc biệt là từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.