Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo đưa Thủ đô phát triển trong kỷ nguyên mới

Sáng 16-8, Đảng bộ UBND TP Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các lãnh đạo TP Hà Nội, cùng 271 đại biểu chính thức đại diện cho gần 21.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ UBND TP Hà Nội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo”, Đảng bộ UBND TP Hà Nội quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, xây dựng chính quyền tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, vì Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, ngày 7-2-2025, Đảng bộ UBND TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 8153 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, là một mô hình tổ chức Đảng mới, ra đời từ yêu cầu khách quan của việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 121-KL/TW của Trung ương và Đề án số 49-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại đại hội

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ UBND TP Hà Nội đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế và nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định nề nếp. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ, Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của UBND TP Hà Nội; cụ thể hoá kịp thời, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành uỷ Hà Nội.

Nhấn mạnh đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đất nước và Thủ đô đang trong giai đoạn chuyển mình, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, nhiệm kỳ tới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức. Những yêu cầu mang tính thời đại đòi hỏi Đảng bộ UBND TP Hà Nội không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, khẳng định là hạt nhân chính trị, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2025-2030 đang đặt ra những thời cơ và thách thức, yêu cầu Đảng bộ UBND TP Hà Nội không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ, Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ I Đảng bộ UBND TP Hà Nội xác định 3 khâu đột phá gồm: nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy thông qua đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối, trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại hội đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 -2030, như: phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hằng năm; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phấn đấu 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên.

Về phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 11%/năm trở lên; kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP; GRDP bình quân/người trên 12.000 USD; tốc độ tăng năng suất lao động từ 8,5 - 9,0%.

NGUYỄN QUỐC