Lữ đoàn 270 băng rừng tiếp tế cho dân vùng cô lập Trà Tân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở vùng núi phía Tây Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt. Hàng chục điểm sạt trượt đất đá khiến xe cơ giới không thể vào được. Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 cùng lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên đã gùi hàng, lội suối, băng rừng mang nhu yếu phẩm vào các điểm dân cư bị cô lập.
Từng thùng mì tôm, túi bánh, nước uống và vật dụng thiết yếu được các anh chia nhau mang đi trong điều kiện đường núi trơn trượt, mưa dai dẳng. Có đoạn, chiến sĩ phải lội bùn đến đầu gối, có nơi lại vượt qua vách núi sạt lở mới đến được thôn.
Hình ảnh “những bước chân không biết mỏi” giữa núi rừng Trà My đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân trong hoạn nạn. Đến từng ngôi nhà, các anh ân cần trao quà, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, giữ gìn an toàn, không để thiếu đói hay bệnh tật sau mưa lũ.
Thượng tá Phạm Thanh Hải chia sẻ: “Dù địa hình hiểm trở, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Càng gian khổ, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm và tình cảm của quân đội với nhân dân”.
Những chuyến hàng cứu trợ kịp thời không chỉ mang theo thực phẩm mà còn mang đến niềm tin, hơi ấm và sự sẻ chia trong lúc khó khăn. Hình ảnh người lính quân khu giữa mưa rừng sạt lở, cùng chính quyền và nhân dân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, một lần nữa khẳng định tinh thần “ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”.