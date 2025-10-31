Lữ đoàn 270 băng rừng tiếp tế cho dân vùng cô lập Trà Tân

Sáng 31-10, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thượng tá Phạm Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn 270 đã trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ vượt núi, băng qua bùn đất, phối hợp cùng địa phương và các đơn vị bạn tiếp cận các thôn bị cô lập thuộc xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, để vận chuyển hàng cứu trợ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sạt lở đất.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 270 hỗ trợ người dân vượt sạt lở vào Trà Tân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở vùng núi phía Tây Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt. Hàng chục điểm sạt trượt đất đá khiến xe cơ giới không thể vào được. Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 cùng lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên đã gùi hàng, lội suối, băng rừng mang nhu yếu phẩm vào các điểm dân cư bị cô lập.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 270 hành quân về giúp dân tại xã Trần Tân

Từng thùng mì tôm, túi bánh, nước uống và vật dụng thiết yếu được các anh chia nhau mang đi trong điều kiện đường núi trơn trượt, mưa dai dẳng. Có đoạn, chiến sĩ phải lội bùn đến đầu gối, có nơi lại vượt qua vách núi sạt lở mới đến được thôn.

Lữ đoàn 270 đưa thực phẩm hỗ trợ khẩn cấp người dân xã Trà tân

Hình ảnh “những bước chân không biết mỏi” giữa núi rừng Trà My đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân trong hoạn nạn. Đến từng ngôi nhà, các anh ân cần trao quà, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, giữ gìn an toàn, không để thiếu đói hay bệnh tật sau mưa lũ.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 270 tặng thực phẩm cho bà con xã Trà Tân bị cô lập vì sạt lở

Thượng tá Phạm Thanh Hải chia sẻ: “Dù địa hình hiểm trở, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Càng gian khổ, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm và tình cảm của quân đội với nhân dân”.

Những chuyến hàng cứu trợ kịp thời không chỉ mang theo thực phẩm mà còn mang đến niềm tin, hơi ấm và sự sẻ chia trong lúc khó khăn. Hình ảnh người lính quân khu giữa mưa rừng sạt lở, cùng chính quyền và nhân dân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, một lần nữa khẳng định tinh thần “ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH