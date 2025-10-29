Người dân Đà Nẵng sống chật vật giữa vùng lũ

Hơn 200 hộ dân tại thôn Thanh An, xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) vẫn đang bị cô lập hoàn toàn giữa biển nước lũ. Không điện, thực phẩm dự trữ hết dần, người dân phải dùng thuyền vượt qua dòng nước xiết ra đường lớn mua gạo, mì tôm, nước sạch… rồi chia sẻ cùng nhau.

Ghi nhận thực tế vào ngày 29-10, những con đường dẫn vào thôn Thanh An, xã Điện Bàn Tây vẫn mênh mông nước, có nơi ngập sâu hơn 1,5m. Đường ra trung tâm xã ngập sâu, dòng nước chảy xiết khiến xe máy, ô tô đều không thể di chuyển. Người dân chỉ còn cách dùng ghe, xuồng chèo ra đường lớn mua thức ăn, nước uống và thuốc men để tích trữ.

Tại nhiều ngôi nhà trũng thấp, nước ngập qua hàng rào, tràn vào nhà gây đảo lộn cuộc sống hàng ngày. Nước lũ đục ngầu kèm theo bùn non bủa vây khắp nơi, nhiều gia đình phải chuyển lên gác xép hoặc tầng hai, nơi được xem là “vùng an toàn” tạm thời. Mọi sinh hoạt càng thêm khó khăn hơn khi nguồn điện toàn khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ gây đảo lộn cuộc sống người dân

Ông Trần Công Dũng (người dân thôn Thanh An) cho biết, từ hôm qua (28-10) đến nay, nước cứ lên liên tục, cả nhà phải kê đồ đạc lên cao, tát nước để nước không tràn vào nhà. Không có điện, nước sạch thì thiếu hụt khiến cả gia đình 7 người phải sống chật vật trong vùng bị cô lập.

"Cả xóm giờ ai có thuyền thì đi lại, hỗ trợ những người khác, không thì đành ngồi chờ cứu trợ. Chỉ sợ đau ốm khẩn cấp, đường ngập sâu không thể di chuyển kịp thời”, ông Dũng nói.

Ông Trần Công Dũng dùng thuyền đi mua thực phẩm hỗ trợ những hộ dân trong thôn Thanh An

Giữa lúc thiên tai khắc nghiệt, tình làng nghĩa xóm lại càng thêm gắn bó. Người có thuyền thì tình nguyện chở hàng, chở người; người có lương thực thì sẻ chia cùng hàng xóm. Người dân dùng thuyền đi từng nhà, truyền tay nhau những gói mì tôm, bao gạo, chai nước qua dòng nước lũ.

Theo ông Trần Đông, trưởng thôn Thanh An, mực nước lũ năm nay đã vượt ngưỡng năm 1998 khiến nhiều ngôi nhà bị ngập rất sâu. Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng rất nhanh, nhiều hộ gia đình không kịp trở tay.

Nước lũ tràn vào nhà, người dân dùng thuyền đi mua thức ăn để tích trữ

"Tình trạng ngập lụt có nguy cơ sẽ kéo dài, thức ăn cũng gần hết nên nhiều người chủ động dùng thuyền ra đường lớn để mua thực phẩm, đèn pin, thuốc men về tích trữ. Nhiều gia đình có người già, trẻ em phải sơ tán ra khỏi vùng ngập để đảm bảo an toàn. Giờ chỉ mong trời ngưng mưa, nước rút nhanh để còn dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống bình thường”, ông Đông cho biết.

Trước tình hình trên, chính quyền phường Điện Bàn Tây đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân, kịp thời xử lý những trường hợp khẩn cấp.

Ngoài đường lớn, người dân tất bật gửi nhu yếu phẩm vào vùng ngập cho người thân

Không có điện, người dân dùng đèn pin trong những ngày mưa lũ

Hàng trăm ngôi nhà bị cô lập do nước lũ

Nước ngập gần hết hàng rào, tràn vào nhà dân

Toàn địa bàn xã Điện Bàn Tây bị ngập đến 95%

Đồ đạc, vật dụng được kê cao tránh ngập

Những gói mì tôm, chai nước lần lượt được chuyền tay nhau qua dòng nước lũ

Dòng nước lũ đục ngầu, kèm bùn non bủa vây khắp nơi

Người dân tự chế thuyền để lưu thông mùa mưa lũ

Những con đường làng như biến thành sông do nước lũ dâng cao

Chiều 29-10, mực nước chưa có dấu hiệu rút, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt

Nhiều khu vực nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải rào chắn không cho phương tiện lưu thông qua lại

PHẠM NGA