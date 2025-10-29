Xã hội

Người dân Đà Nẵng sống chật vật giữa vùng lũ

Hơn 200 hộ dân tại thôn Thanh An, xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) vẫn đang bị cô lập hoàn toàn giữa biển nước lũ. Không điện, thực phẩm dự trữ hết dần, người dân phải dùng thuyền vượt qua dòng nước xiết ra đường lớn mua gạo, mì tôm, nước sạch… rồi chia sẻ cùng nhau.

Ghi nhận thực tế vào ngày 29-10, những con đường dẫn vào thôn Thanh An, xã Điện Bàn Tây vẫn mênh mông nước, có nơi ngập sâu hơn 1,5m. Đường ra trung tâm xã ngập sâu, dòng nước chảy xiết khiến xe máy, ô tô đều không thể di chuyển. Người dân chỉ còn cách dùng ghe, xuồng chèo ra đường lớn mua thức ăn, nước uống và thuốc men để tích trữ.

Tại nhiều ngôi nhà trũng thấp, nước ngập qua hàng rào, tràn vào nhà gây đảo lộn cuộc sống hàng ngày. Nước lũ đục ngầu kèm theo bùn non bủa vây khắp nơi, nhiều gia đình phải chuyển lên gác xép hoặc tầng hai, nơi được xem là “vùng an toàn” tạm thời. Mọi sinh hoạt càng thêm khó khăn hơn khi nguồn điện toàn khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn.

z7167765996763_35c1b1f9fca655b2eb055568b621966b.jpg
Mưa lũ gây đảo lộn cuộc sống người dân

Ông Trần Công Dũng (người dân thôn Thanh An) cho biết, từ hôm qua (28-10) đến nay, nước cứ lên liên tục, cả nhà phải kê đồ đạc lên cao, tát nước để nước không tràn vào nhà. Không có điện, nước sạch thì thiếu hụt khiến cả gia đình 7 người phải sống chật vật trong vùng bị cô lập.

"Cả xóm giờ ai có thuyền thì đi lại, hỗ trợ những người khác, không thì đành ngồi chờ cứu trợ. Chỉ sợ đau ốm khẩn cấp, đường ngập sâu không thể di chuyển kịp thời”, ông Dũng nói.

z7167771573790_5873ccef071bae04ed7b89200996c09d.jpg
Ông Trần Công Dũng dùng thuyền đi mua thực phẩm hỗ trợ những hộ dân trong thôn Thanh An

Giữa lúc thiên tai khắc nghiệt, tình làng nghĩa xóm lại càng thêm gắn bó. Người có thuyền thì tình nguyện chở hàng, chở người; người có lương thực thì sẻ chia cùng hàng xóm. Người dân dùng thuyền đi từng nhà, truyền tay nhau những gói mì tôm, bao gạo, chai nước qua dòng nước lũ.

Theo ông Trần Đông, trưởng thôn Thanh An, mực nước lũ năm nay đã vượt ngưỡng năm 1998 khiến nhiều ngôi nhà bị ngập rất sâu. Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng rất nhanh, nhiều hộ gia đình không kịp trở tay.

z7167771514331_3fa12eaba4a00019597a2b2522a62f41.jpg
Nước lũ tràn vào nhà, người dân dùng thuyền đi mua thức ăn để tích trữ

"Tình trạng ngập lụt có nguy cơ sẽ kéo dài, thức ăn cũng gần hết nên nhiều người chủ động dùng thuyền ra đường lớn để mua thực phẩm, đèn pin, thuốc men về tích trữ. Nhiều gia đình có người già, trẻ em phải sơ tán ra khỏi vùng ngập để đảm bảo an toàn. Giờ chỉ mong trời ngưng mưa, nước rút nhanh để còn dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống bình thường”, ông Đông cho biết.

Trước tình hình trên, chính quyền phường Điện Bàn Tây đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân, kịp thời xử lý những trường hợp khẩn cấp.

z7167771614946_de3fa399c4be19a737c02af473816309.jpg
Ngoài đường lớn, người dân tất bật gửi nhu yếu phẩm vào vùng ngập cho người thân
z7167771555038_2d5a2cbd690cee07ed28f4c8c7d0f2fd.jpg
Không có điện, người dân dùng đèn pin trong những ngày mưa lũ
z7167765747978_acb8816922e53469f17f9201730782cf.jpg
Hàng trăm ngôi nhà bị cô lập do nước lũ
z7167771406277_5d7c088815188f153080f9ec84e8cf45.jpg
z7167771497523_5f07ed5e1fad99a62ce2c70484caf5b8.jpg
Nước ngập gần hết hàng rào, tràn vào nhà dân
z7167771489694_be4e1c435c18b01437fab12adf9b690e.jpg
Toàn địa bàn xã Điện Bàn Tây bị ngập đến 95%
z7167771544657_3f49d405ef0c95cb4af6fb2f6655d484.jpg
Đồ đạc, vật dụng được kê cao tránh ngập
z7167765846481_479fade2594e9d96f2446a9f0f331af2.jpg
z7167771327521_02a4a34f9669679532c63ef0e34e42af.jpg
Những gói mì tôm, chai nước lần lượt được chuyền tay nhau qua dòng nước lũ
z7167765918463_06e9bb8d90a4162feff7b62dad454364.jpg
Dòng nước lũ đục ngầu, kèm bùn non bủa vây khắp nơi
z7167765807421_b743ecf78e20dd8fbf2d92681851fb99.jpg
Người dân tự chế thuyền để lưu thông mùa mưa lũ
z7167765781807_52b79421082e1dfb842aa1f3cb314ec4.jpg
Những con đường làng như biến thành sông do nước lũ dâng cao
z7167765734442_8c356287eca41a463460d8c21e4ba39b.jpg
Chiều 29-10, mực nước chưa có dấu hiệu rút, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt
z7167765687796_3c98042c05e678718c77fc58ce2f11b2.jpg
Nhiều khu vực nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải rào chắn không cho phương tiện lưu thông qua lại
PHẠM NGA

