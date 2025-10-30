Sử dụng drone tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Đà Nẵng

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng khiến nhiều khu vực tại TP Đà Nẵng bị ngập sâu, việc tiếp cận các điểm bị cô lập gặp nhiều khó khăn, một số đơn vị và nhóm thiện nguyện đã triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để vận chuyển hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ.

Ngày 30-10, hàng trăm đoàn cứu trợ từ khắp nơi cùng hướng về vùng lũ Đà Nẵng, mang theo lương thực, thuốc men, nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân.

Drone mang nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ Đà Nẵng. Ảnh: PHẠM NGA

Trên Quốc lộ 14B, các đoàn xe cứu trợ nối dài, tìm cách vượt qua các điểm ngập sâu, hướng về các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như vùng rốn lũ Đại Lộc.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường dẫn vào các khu dân cư vẫn bị ngập sâu, nước chảy xiết, khiến phương tiện giao thông và cả xuồng máy không thể tiếp cận. Trước thực tế này, một số đơn vị đã chủ động áp dụng công nghệ drone để đưa hàng hóa đến các khu vực bị cô lập.

Viettel Đà Nẵng triển khai bay drone tiếp tế nhu yếu phẩm đến bà con vùng rốn lũ Đại Lộc. Ảnh: PHẠM NGA



Tại thôn Hòa An (xã Đại Lộc), Viettel Đà Nẵng triển khai 2 thiết bị bay không người lái vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men đến hàng chục hộ dân bị cô lập suốt 4 ngày qua. Trước đó, đơn vị đã khảo sát địa hình, xác định tọa độ bay và điểm hạ cánh nhằm đảm bảo chuyến bay an toàn, hiệu quả.

Toàn bộ hàng hóa được đóng gói, ràng buộc chặt trước khi bay. Khi drone hạ cánh, lực lượng chức năng xã Đại Lộc sẽ tiếp nhận và phân phối đến các khu vực ngập sâu.

Mỗi drone vận chuyển tối đa khoảng 40kg, mỗi chuyến trung bình mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: PHẠM NGA

Trung tá Nguyễn Vũ Trà My, Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, mỗi thiết bị có thể mang theo tối đa 40kg hàng hóa, bay trong phạm vi 1,5 - 2km, thời gian bay mỗi lượt khoảng 5 phút.

"Việc sử dụng drone trong bối cảnh mưa lũ nghiêm trọng là giải pháp kịp thời, giúp tiếp cận nhanh những nơi phương tiện truyền thống không thể đến được", Trung tá Trà My chia sẻ.

Nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến máy bay không người lái vận chuyển hàng hóa. Ảnh: PHẠM NGA

Chiều cùng ngày, nhóm thiện nguyện Sĩ Tử Việt (TP Đà Nẵng) cũng sử dụng thiết bị drone để tiếp tế lương thực, nước uống, mì tôm cho người dân tại xã Đại Lộc.

Anh Đỗ Nhật Đức, thành viên nhóm thiện nguyện cho biết, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, việc bay drone phải tạm hoãn. Đến hôm nay thời tiết tạm hửng nắng, nhóm đã lập tức triển khai tiếp tế đến các điểm cô lập.

Hàng cứu trợ được chia thành từng suất trước khi trao đến tay người dân. Ảnh: PHẠM NGA

"Dự kiến sau khi hoàn thành đợt cứu trợ tại Đại Lộc, nhóm sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ và dùng drone vận chuyển hàng hóa đến các khu vực ngập sâu khác trên địa bàn TP Đà Nẵng", anh Đức nói.

Nhóm thiện nguyện Sĩ Tử Việt sử dụng drone vận chuyển hàng cứu trợ đến với người dân. Ảnh: PHẠM NGA

PHẠM NGA