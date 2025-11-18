Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức “bếp ăn 0 đồng” cho người dân sơ tán do sạt lở

Ngày 18-11, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ga Ry tổ chức “bếp ăn 0 đồng” phục vụ người dân xã Hùng Sơn di dời tránh sạt lở.

Hơn 200 suất cơm được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng giáo viên trường Tiểu học Ga Ry nấu phục vụ người dân đi sơ tán

Theo đó, trong ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng giáo viên nhà trường đã chuẩn bị hơn 200 suất cơm, cung cấp 500 chai nước và sữa cho các cháu thiếu nhi thuộc các thôn A Ting, A Rooi và Dading đang tạm trú tại Trường Tiểu học Ga Ry và trụ sở UBND xã Ga Ry (cũ). Lực lượng quân y của đơn vị cũng tổ chức khám, phát thuốc cho 20 người dân có triệu chứng ho, sốt do thời tiết lạnh, ẩm kéo dài.

Bộ đội Biên phòng tặng 500 chai nước lọc cùng sữa đến các hộ dân đang đi sơ tán

Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết, ngoài đảm bảo bữa ăn và sức khỏe cho bà con, lực lượng Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, động viên người dân yên tâm ở lại khu vực tránh trú, hạn chế di chuyển qua các điểm sạt lở nguy hiểm. Hoạt động “bếp ăn 0 đồng” là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân vùng cao Hùng Sơn trong những ngày mưa lũ phức tạp.

Bộ đội Biên phòng khám, chữa bệnh cho người dân

Được biết, 51 hộ với 214 nhân khẩu thôn Dading đang tạm trú tại Trường Tiểu học Ga Ry và trụ sở UBND xã, thuộc các khu dân cư vừa ghi nhận vết nứt sườn đồi được chính quyền xã Hùng Sơn sơ tán trong các ngày 16 và 17-11.

NGUYỄN CƯỜNG