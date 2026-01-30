Mai Vàng 2025: Lan tỏa tinh thần tri ân và sẻ chia

Tối 29-1, tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025, với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM, giới văn nghệ sĩ và đông đảo khán giả.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng Tô Đình Tuân và Phó Tổng biên tập, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng Bùi Thanh Liêm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Huỳnh Thành Đạt, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các văn nghệ sĩ và đông đảo khán giả.

Các nghệ sĩ trong tiết mục "Mai Vàng khát vọng vươn cao". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hòa trong không khí cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lễ trao Giải Mai Vàng 2025 được tổ chức trong những ngày đầu năm mới 2026, thể hiện tình cảm, niềm tin và quyết tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHCM trong việc đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể trong lao động, sáng tạo và cống hiến.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn ca khúc "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải Mai Vàng là giải thưởng thường niên do Báo Người Lao Động tổ chức từ năm 1995, tiền thân là giải “Bình chọn Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm” ra đời từ năm 1991, nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, tác phẩm, đơn vị nghệ thuật có đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa – nghệ thuật nước nhà. Với những nỗ lực duy trì và phát triển giải thưởng, Báo Người Lao Động đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong tổ chức Giải Mai Vàng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM.

Ca sĩ Thanh Lam biểu diễn ca khúc "Bay vào ngày xanh". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Ban tổ chức mở rộng thêm 3 hạng mục mới, đánh dấu bước phát triển mới của Giải Mai Vàng sau 31 năm hình thành và lan tỏa.

Ca sĩ Đức Phúc biểu diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết quả, Ban tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng đã thống nhất lựa chọn các cá nhân, tập thể, tác phẩm, chương trình, vở diễn, ca khúc tiêu biểu để trao Giải Mai Vàng 2025, gồm:

- Hạng mục Nam, nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất được trao cho diễn viên Lâm Vỹ Dạ (vai Hoa, vở Một cuộc chiến khác, Sân khấu Hồng Vân) và nghệ sĩ Hùng Vương (vai Tiết Giao, vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Sân khấu Thiên Long).

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư và NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phương Hồng Thủy trao Giải Mai Vàng cho diễn viên Lâm Vỹ Dạ và nghệ sĩ Hùng Vương ở hạng mục “Nam, nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Hạng mục Diễn viên hài và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất được trao cho diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou (vai em út, chương trình Gia đình Haha (Tập đoàn YeaH1 - YeaH1 Group), và MC Vũ Mạnh Cường (chương trình Tình ca xuyên Việt, Công ty Truyền thông và Giải trí Đông Tây).

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí trao Giải Mai Vàng hạng mục “Diễn viên hài và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” cho diễn viên hài Duy Khánh Zhou Zhou và MC Vũ Mạnh Cường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Hạng mục Nam, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất thuộc về diễn viên Liên Bỉnh Phát (vai Khang, phim Quán Kỳ Nam) và Băng Di (vai Thương, phim Cục vàng của ngoại).

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, NSND Việt Anh và NSND Lan Hương trao giải “Nam, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất” cho diễn viên Liên Bỉnh Phát và Băng Di. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Hạng mục Phim Điện ảnh - Truyền hình được yêu thích nhất trao cho phim truyền hình Mẹ biển (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Phương Điền) và phim điện ảnh Mưa đỏ (đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng NSND Tự Long và NSND Kim Xuân, trao Giải Mai Vàng cho ê kíp phim truyền hình "Mẹ biển" và phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất trao cho chương trình Mùa xuân TPHCM - Bước vào kỷ nguyên mới (HTV) và Concert Tổ quốc trong tim (Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao Giải Mai Vàng cho chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất: Mùa xuân TPHCM – Bước vào kỷ nguyên mới (HTV) và concert Tổ quốc trong tim (Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

- Hạng mục Nam ca sĩ và nữ ca sĩ được yêu thích nhất trao cho ca sĩ Soobin Hoàng Sơn với ca khúc Mục hạ vô nhân (lời mới: Soobin, Binz) và ca sĩ Hòa Minzy với ca khúc Bắc Bling (tác giả: Tuấn Cry).

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga, NSND Tạ Minh Tâm và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chúc mừng ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy đạt Giải Mai Vàng hạng mục "Nam ca sĩ và nữ ca sĩ được yêu thích nhất". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Hạng mục MV (âm nhạc) và Chương trình truyền hình – nền tảng số được yêu thích nhất trao cho MV Mục hạ vô nhân (đạo diễn: Phương Vũ và Hoàng Đăng, tác giả: Soobin Hoàng Sơn và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú, Soobin Hoàng Sơn và Binz) và chương trình Chiến sĩ quả cảm (VTV3, Cục Công tác chính trị Bộ Công an và Zeit Media).

- Hạng mục Nhóm hát và ca khúc được yêu thích nhất thuộc về nhóm nhạc Nhà Chín Muồi và ca khúc Mãi là người Việt Nam (tác giả và thể hiện: Trang Pháp)

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Quý Trọng, cùng NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Trần Vương Thạch trao Giải Mai Vàng cho nhóm hát Nhà Chín Muồi và ca khúc "Mãi là người Việt Nam" (tác giả và thể hiện: Trang Pháp). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Giải Ca sĩ của năm thuộc về ca sĩ Tùng Dương.

- Giải MV của năm trao cho MV Bắc Bling (đạo diễn: Nhu Đặng, tác giả: Tuấn Cry, thể hiện: NSƯT Xuân Hinh - Hòa Minzy).

Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn ca khúc "Bắc Bling". Ảnh" DŨNG PHƯƠNG

- Giải Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt trao cho ca sĩ Đức Phúc và ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao giải cho ba hạng mục: Ca sĩ của năm, MV của năm và Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Giải Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng trao cho NSND - đạo diễn Trần Minh Ngọc.

Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và NSND Trà Giang trao giải "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" và giải "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025" cho NSND - đạo diễn Trần Minh Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

- Giải Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025 thuộc về ca sĩ Hòa Minzy.

Trước đó, tại Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức đã trao Giải Mai Vàng hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất cho vở Đảo hoa hậu (đạo diễn Hồng Ngọc – Bé Bảy, Nhà hát Thanh Niên) và giải Tác phẩm Văn hóa – Nghệ thuật xuất sắc cho sách ảnh Tự hào TPHCM (Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu) cùng tác phẩm tranh khắc gỗ Sài Gòn ngày và đêm (70cm x 105cm) của họa sĩ Vũ Hoàng Dũng.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc "Made in Vietnam". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ năm 2020, Báo Người Lao Động tổ chức thêm hai chương trình ý nghĩa là Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân, nhằm hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và tri ân những cá nhân có nhiều đóng góp cho đất nước.

THÚY BÌNH