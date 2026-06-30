Phát động thi thiết kế nhận diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Bảo tàng Tôn Đức Thắng phát động cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng” trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc thi hướng đến xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thể hiện rõ bản sắc của Bảo tàng trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới hoạt động bảo tàng.

Khách tham quan bảo tàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ nhận diện dự thi gồm 3 thành phần: logo, slogan và huy hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Các tác phẩm cần thể hiện bản sắc riêng của Bảo tàng, phản ánh những giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng và nhân cách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trang trọng, dễ nhận diện và có tính ứng dụng cao. Bộ nhận diện sẽ được triển khai trên nhiều hạng mục như ấn phẩm truyền thông, văn phòng, hệ thống biển chỉ dẫn, quà tặng lưu niệm, website, mạng xã hội, video quảng bá và các hoạt động đối ngoại của Bảo tàng.

Khách tham quan bảo tàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức gợi ý thông điệp định hướng cho bộ nhận diện là “Chạm vào lịch sử - Khơi nguồn cảm hứng”, với mong muốn kết nối lịch sử với đời sống đương đại, tạo nên những trải nghiệm sáng tạo, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần học tập, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân và nhóm tác giả trong nước; mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Thời gian nhận bài từ 1-10 đến hết 30-10-2026, chấm và công bố kết quả từ 1-11 đến 10-11-2026. Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu, trao giải và triển lãm các tác phẩm tiêu biểu dự kiến diễn ra nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

THIÊN BÌNH