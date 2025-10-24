Nhịp cầu nhân ái

Trao 58 triệu đồng hỗ trợ vợ chồng anh Y Sum Êban

SGGP

Đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên vừa trao số tiền 58 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ vợ chồng anh Y Sum Êban (sinh năm 1989, trú xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk) - nhân vật trong bài viết “Một gia đình khánh kiệt vì liên tục gặp tai ương” đăng trên Báo SGGP ngày 25-9.

Năm 2020, anh Y Sum Êban bị tai nạn, gãy xương sống và liệt toàn thân, chỉ nằm một chỗ, sống nhờ sự chăm sóc của vợ con. Chị H’Dương Êya (sinh năm 1987, vợ anh Y Sum Êban) phải thay chồng gồng gánh cả gia đình. Mới đây, chị H’Dương phát hiện bị bệnh tiểu đường nặng, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Trong khi đó, anh Y Sum lại mắc thêm bệnh suy thận, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi. Những tháng ngày dài nằm viện, thuốc thang triền miên đã khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng xoay sở.

Thay mặt gia đình, bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết, gửi lời cảm ơn Báo SGGP, quý bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ vợ chồng anh Y Sum Êban. Bà Vân Anh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh cần giúp ở địa phương.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Phạm Thị Vân Anh Báo SGGP Gồng gánh Suy kiệt Xương sống Bệnh tiểu đường Suy thận Y Sum Êban hoàn cảnh cần giúp đỡ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn