Trao 58 triệu đồng hỗ trợ vợ chồng anh Y Sum Êban

Đại diện Báo SGGP tại khu vực Tây Nguyên vừa trao số tiền 58 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ vợ chồng anh Y Sum Êban (sinh năm 1989, trú xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk) - nhân vật trong bài viết “Một gia đình khánh kiệt vì liên tục gặp tai ương” đăng trên Báo SGGP ngày 25-9.

Năm 2020, anh Y Sum Êban bị tai nạn, gãy xương sống và liệt toàn thân, chỉ nằm một chỗ, sống nhờ sự chăm sóc của vợ con. Chị H’Dương Êya (sinh năm 1987, vợ anh Y Sum Êban) phải thay chồng gồng gánh cả gia đình. Mới đây, chị H’Dương phát hiện bị bệnh tiểu đường nặng, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Trong khi đó, anh Y Sum lại mắc thêm bệnh suy thận, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi. Những tháng ngày dài nằm viện, thuốc thang triền miên đã khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng xoay sở.

Thay mặt gia đình, bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết, gửi lời cảm ơn Báo SGGP, quý bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ vợ chồng anh Y Sum Êban. Bà Vân Anh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh cần giúp ở địa phương.

MAI CƯỜNG